Juan Román Riquelme: “Si hay unión, yo puedo pensar en ser presidente”

Román paró la pelota y pensó. Comenzó con la esfera política, lugar que los rumores lo recalaban como vicepresidente de Cristian Gribaudo, el candidato para la presidencia del oficialismo: “Yo escucho cuando los candidatos hablan por la tele o por la radio. A mi me pone contento que los que se están por postular quieran contar conmigo. Pero no soy el caballito de batalla de ninguno, ni el as bajo la manga de ninguno”, sentenció el exvolante. De esta manera, tiró la pelota afuera sobre la posibilidad de unirse al actual gobierno Xeneize.

El ganador de tres Copas Libertadores pidió por la unión de todos los dirigentes “por el bien de Boca”. Además, insistió con la concordancia entre todos los directivos y, de manera indirecta, se lanzó a la política: "Si hay unión puedo pensar muchísimo. Puedo pensar en ser presidente o ser lo que sea". Soy sincero y digo el deseo que yo tengo. Amo a mi club y estamos en un lugar que hay que demostrar que el club está por encima de todo", sorprendió.

JR realizó una pausa y siguió. Esta vez, sobre la continuidad de Carlos Tévez, que en su momento lo criticó por “salir a hablar cuando Boca perdía”: “Soy hincha y hay gente trabajando y no pudo dar una opinión porque no estaría bien. Esas ganas de seguir jugando hay que preguntarle a él. Si dijo eso hay que creerle. Cuando se tome una decisión tendrá que explicar el que la tome no puedo decir nada", finalizó, con un tono más seco y dando el tema por terminado.

La pelota luego pasó por Gustavo Alfaro, el entrenador que tiene en duda su continuidad, y Román no gambeteó la pregunta: “Creo que cuando vas a buscar un entrenador, tenés que saber lo que vas a buscar. Alfaro juega como lo ha hecho siempre. Ni mal ni bien. Siente el fútbol de esa manera y ha llegado a la semifinal de la Copa y está peleando el torneo”. Luego, agregó: “No podemos criticar si juega bien o mal. Él juega así. Estuvo muy cerca de igualar el partido con River jugando como él lo siente".

Para finalizar, se refirió a su partido despedida, que se realizará el 12 de diciembre en La Bombonera: "Va a ser lindo entrar a La Bombonera. Cada día que pasa falta menos pero lo estoy disfrutando muchísimo porque mis compañeros me demuestran mucha felicidad”. Posteriormente, se refirió a los hinchas: “El hincha de Boca está loco. Me demuestran mucho cariño, amor, no tengo cómo devolverles todo, ojalá que el día 12 la pasemos muy bien. La única vez que sabía que no iba a aguantar la emoción fue cuando me dieron la estatua, me la regalaron los hinchas no el club. Amo a mi club. Soy Bostero. Sé que el hincha me quiere mucho", concluyó el ex 10 de Boca que se prepara para una eterna ovación en un nuevo reencuentro con el césped del Alberto J. Armando.