Entrevista. Juan Pablo Cragnolini: "Los primeros días fueron difíciles, estar lejos de casa, la familia y amigos, pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando"

Juan Pablo Cragnolini, juega en la sexta división del "Gasolero" y se desempeña como delantero. Pero además de jugar con su categoría, integra el plantel de Reserva desde este año, y sueña con poder alcanzar la meta de debutar en la Primera División con el club que le abrió las puertas.

Pero hacer lo que le gusta, tiene algunos costos, y es por eso que tuvo que dejar a su familia en Jesus María, para vivir en la pensión del club y así comenzar este camino.

Desde el Staff de VAVEL tuvimos el placer de dialogar con el juvenil que sumó minutos en la derrota por 3 a 1 ante Atlanta en Villa Celina.

- ¿Cómo fue tu llegada al club?

- Yo llegue por un conocido de mi papá, me vine a probar en diciembre del ante año pasado y tuve la suerte de quedar, para después arrancar a principios del año pasado.

- ¿Cómo es estar viviendo en la pensión? ¿Cómo fueron los principios días alejados de tu familia?

- Acá me siento muy cómodo, el club siempre está pendiente de nosotros, se fija mucho en los chicos. Los primeros días fueron difíciles, estar lejos de casa, la familia y amigos, pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando y empecé a disfrutar bien a lo que venimos, que es hacer lo que nos gusta.

- ¿Cómo es tu día a día acá en la pensión?

- Entreno a la mañana, y por la tarde voy al colegio.

- Llegaste el ante año pasado y ya formas parte del plantel de reserva, además de ser titular con tu categoría. ¿Crees que se dio todo muy rápido? ¿Cómo estás viviendo este presente?

- Lo estoy disfrutando mucho, es realmente lo que me gusta. Integrar el plantel de reserva me pone muy contento, disfrutando a full lo que me está sucediendo.

- ¿Qué sensaciones te quedaron luego de la derrota ante Atlanta?

- Fue un partido muy peleado, no había muchas diferencias entre los dos equipos, tuvimos mala suerte, no se nos dio el resultado, ya que no pudimos aguantar la ventaja que habíamos sacado. Queda por mejorar lo que no salió, para que las cosas empiecen a salir mejor.

- Con respecto a la sexta división, ¿Toman como revancha este torneo de complementación?

- Sí, hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. En el torneo regular no clasificamos a la semifinal por diferencia de un gol, algo que nos dolió bastante, así que ahora a dar todo en este segundo campeonato, para poder clasificar y si nos toca jugar la final, dar todo para ganarla.

- ¿Qué próximo objetivo te propones vos a nivel individual y grupal?

- En lo colectivo me encantaría consagrarnos con este segundo campeonato y en lo individual quiero llegar a primera acá en el club, que fue el que me abrió las puertas y me ayudo desde cero, a lo cual estoy muy agradecido

- ¿Quiénes son tus referentes a nivel nacional e internacional?

- En lo global me gusta ir para adelante, me gusta encarar en mi posición de delantero, patear al arco y soy bastante general en ese sentido, pero me identifico con Mauro Zárate y a nivel mundial, Robert Lewandoski.