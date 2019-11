Scaloni: "Esperamos que esta vez lo merezcamos nosotros"

En su llegada a Riad en Arabia Saudita, el entrenador de la Selección Argentina de fútbol dialogó con los medios de comunicación sonre el choque de este viernes ante Brasil.

Lionel Scaloni no dió a conocer los once titulares pero manifestó que no cambiará la manera de jugar. " Hoy no pudimos llegar al entrenamiento (por una cuestión de utilería) y preferimos hacerlo en el hotel. El equipo lo tengo casi decidido, me falta un par de cosas de pensar bien porque hay jugadores que no están sl cien por ciento y queremos esperar hasta mañana. Un día más para nosotros es importante. Con respecto al sistema de juego, no cambiará mucho de lo que hicimos estos dos últimos partidos. Por momentos era atacar con línea de cuatro y a veces diferente. Vamos a ir mutando en relación a lo que creamos que es conveniente en el partido", aseguró.

"Nuestra manera de jugar será parecida a la de la Copa América, von jugadores ofensivos, pero siempre tomando recaudos sobre el rival", sostuvo el DT que piensa poner en ataque al tridente prometedor: Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

Será la tercera vez que Argentina enfrente a la Verdeamarela, tras dos derrotas, pero Scaloni tiene confianza en que romperá la racha.

"No creo que siempre gana Brasil. El año pasado se nos escapó en un minuto, era un partido terminado. Esperemos que esta vez lo merezcamos nosotros", argumentó.

Y consultado por si el conjunto dirigido por Tité atraviesa una crisis, respondió con seguridad: "Que Brasil ni gane hace 4 partidos no dice nada, no está en crisis ni mucho menos. Quizás tenemos un poco más consolidada la idea, nos hicimos más fuertes como equipo. Nos da tranquilidad que la base sea la misma. No pensamos tanto en cómo juegan ellos sino en cómo queremos hacerle daño", explicó.

Scaloni también habló sobre el estado de sus jugadores y las ausencias de peso.

Lautaro Martínez: "Esta bien. No entrenó los dos primeros días y es una de las razones por las que esperamos. Nuestra idea es siempre jugar con la mayor cantidad de atacantes. La idea es que si están bien (los 3 delanteros) puedan jugar juntos".

Lionel Messi: "Está como siempre. Para nosotros es una alegría tenerlo porque es uno más del grupo. La relación con los compañeros fue creciendo. Estamos contentos de tenerlo. La verdad que él necesita jugar. Esperemos que estos dos partidos que se van a jugar sirvan para que él se siga poniendo en forma porque li necesitamos bien para cuando vengan las cosas importantes que serán el año que viene".

Lucas Ocampos: "Estamos muy contentos porque es un chico que nos da otra cosa. Él y Nicolás González, son jugadores que pueden romper por velocidad, por fuerza. Pueden ser importantes. A Ocampos necesitamos verlo con jugadores con los que no ha tenido contacto y mañana puede ser una posibilidad".

Mauro Icardi: "Es un jugador que nosotros tenemos en cuenta. Está volviendo a jugar y agarrando ritmo. Es un jugador que estuvo siempre en nuestra agenda y ahora no está porque hay otros delanteros que también lo están haciendo bien. En cualquier momento puede estar con nosotros".

Neymar: "Hoy no está y estará Leo (Messi) de nuestro lado y para nosotros es un plus. Me hubiese gustado que esté Neymar porque hubiera sido una buena medida. Siempre es bueno que esté para el espectáculo. Si estará Messi que es el mejor del mundo".