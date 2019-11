Ciclo cumplido para Pochettino

Después de la Copa del Mundo en Rusia 2018, al poco tiempo se había conocido la renuncia de Jorge Sampaoli al frente de la Selección Argentina, y en la nómina que tenía Claudio Tapia para suceder a Sampaoli figuraban varios apellidos, como Diego Simeone; Marcelo Gallardo o Mauricio Pochettino pero los tres estaban con trabajo en ese momento. Todo cambia y esta semana en la capital de Inglaterra, sobre todo en el conjunto Spurs ya que tras cinco años que fueron de menor a mayor, se terminó la estadía de Pochettino al mando del Tottenham, y el elenco "londinense" decidió expulsar al DT argentino.

Gaffer. I’ll be forever thankful to you for helping me achieve my dreams. We’ve had some amazing moments in the last 5 and a half years that I will never forget. You were my manager but my friend as well and I thank you for that relationship. Good luck with your next chapter! 💙 pic.twitter.com/u64RXV7wd4