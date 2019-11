Maradona: “Si es con el presidente al lado yo voy a seguir”

Fue final en el Florencio Sola. Gimnasia y Banfield igualaron en uno en un encuentro que dejó mucha tela para cortar. La racha de visitante, las polémicas del juego y que es lo que deparará el futuro del Lobo que, de cara al cierre de la primera parte del torneo ya comienza a diagramar lo que se viene; de todo esto y más habló Diego Maradona en conferencia de prensa. Mirá lo que dijo el DT del conjunto albiazul.

Abriendo la rueda de prensa, “Pelusa” se refirió a lo que fue sin dudas, la polémica de la tarde: el penal sancionado por Fernando Espinoza. “Cuando nosotros nos ponemos en ventaja éste Espinoza le saca amarilla al pibe (Insfrán). No era penal, no lo tocó, el pibe me juró que no era penal” comenzó diciendo el 10, y además recalcó: “La verdad que Espinoza es un desastre. Yo quiero hacer un resumen: Nos comimos un penal con Talleres que no fue, con Arsenal estuvimos ahí y no nos dieron ninguna ganada. Miré al línea que vio la acción y no cobró nada, es un cobarde” enfatizó.

Sin dudas, el polémico penal fue lo que más le molestó al entrenador Mens Sana. Se lo notó muy ofuscado por la decisión, a lo que resaltó: "Los chicos bancaron el partido con 10 jugadores. Nuestro presidente está haciendo todo, no nos trae jugadores y nos tenemos que arreglar con lo que tenemos, te da bronca. El penal que era valedero era el último, no te pido que me regales un penal, pero no me tires para atrás”.

Pese a esto, Gimnasia pudo mantener viva la única racha que le queda hasta el momento: sumar de visitante. Esto es algo de lo bueno que destacó el ex DT de la selección de sus dirigidos, por lo que remarcó: “Es un alivio para los chicos no haber perdido, hubo mucho trabajo en la semana y no nos pasaron por arriba” destacó pero claro, la deuda está en el Bosque a lo que también se refirió: “Esa cancha tiene un maleficio. Justo cuando está por entrar la pelota se frena. Lo único que les digo a que vamos a seguir trabajando, vamos a formar un gran equipo”.

En torno a su continuidad, el ex entrenador de la selección no dio demasiados rodeos. “Si, si el ‘presi’ rompe el chanchito. “Yo llegué con Pellegrino y me voy con Pellegrino. El que gane, si deja al presidente al lado, voy a seguir. No necesito cobrarle un millón de dólares a Gimnasia, quiero la unidad para el club, si es con el presidente al lado yo voy a seguir" cerró.