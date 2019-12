Alfaro: “Tuvimos muchos problemas para conformar el plantel”

Comienza diciembre, un mes que define mucho en La Ribera; Boca, por lo pronto, se despidió de su gente con un empate que le permite continuar en la cima junto al Bicho. No fue la mejor versión del equipo de Gustavo Alfaro, que empezó ganando con gol de Wanchope Ábila. En el segundo tiempo, Santiago Silva, quién no gritó la paridad por su pasado en el club boquense, decretó la igualdad del encuentro.

Lechuga comenzó la conferencia de prensa lamentando el resultado: "En una pelota que dejamos corta, nos agarran en la única llegada que tuvieron y pudieron convertir el gol. Después nos faltó la claridad para, con el tiempo y la necesidad, encontrar los espacios y desequilibrar. Terminamos jugando un partido según lo que proponían".

Sin detenerse, apuntó contra Andrés Merlos, el árbitro del encuentro por el autogol de Marcos Angeleri mal invalidado: "Habíamos marcado la superioridad, no sé porqué se anuló el gol en contra. No veo qué pasó, vi la jugada". Sin embargo, reconoció el planteo del conjunto de La Paternal: "Sabíamos que ante la necesidad, Argentinos Juniors se iba a plantear. Estuvimos desconectados. El partido no agarraba ritmo en el segundo tiempo. Fue muy disputado, cortado", profundizó

“Hay cosas que están en el debe y otras en el haber. Tuvimos muchos problemas para conformar el plantel durante el año. Se fueron muchos jugadores de jerarquía. Otros vinieron, pero no vinieron en tiempo y forma como nosotros hubiésemos deseado. Es el caso de Toto Salvio o de Daniele De Rossi. Se nos fueron Nández y Pipa Benedetto cuando habíamos jugado octavos de Copa”, inició su discurso Lechuga, haciendo ilusión a los inconvenientes para conformar el plantel que el quería para la Copa Libertadores de este año.

El mercado de pases está a punto de abrir y todo indica que gane el partido que gane en las elecciones, irán en busca de Paolo Guerrero, el experimentado delantero de Perú. Alfaro se hizo eco de este rumor y no dejó pasar el centro de los periodistas: "Te aseguro que buscamos un nueve por cielo y tierra. No podíamos traerlo a Paolo Guerrero porque ya estaba fichado por Copa Libertadores, pero siempre fue el nombre que nos interesaba". Luego, exclamó: “¡Si Paolo Guerrero no había jugado Copa Libertadores, por ahí era el 9 de Boca en este momento!”.

A Gustavo Alfaro se le vence el contrato a final de mes. Su continuidad apunta a la victoria del oficialismo en los comicios electorales y a que Nicolás Burdisso, director deportivo que lo contrató, también permanezca en la institución. No obstante, reconoció que ya empezaron a contactar a su agente: “Empezó a sonar el teléfono de mi representante pero la respuesta es una sola: hasta que no se resuelva el tema de Boca no voy a evaluar absolutamente nada. Mi objetivo es tratar de terminar este proceso en Boca”, finalizó con un tono perplejo.

¿Seguirá dando indicaciones desde el banco de suplentes de Boca? ¿Y Carlos Tévez? Al Apache también se le vence el vínculo a fin de mes y su futuro, como el del entrenador, será definido por el nuevo gobierno, oficialista u opositor. Mes de definiciones en El Xeneize.