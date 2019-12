¿Seguirá en Argentinos?

El fútbol local está a una semana de tomarse un descanso. Cuando los jugadores tienen vacaciones son los dirigentes quienes tienen que "salir a jugar". El mercado de pases se convierte en el protagonista y comienzan las pujas por los futbolistas más destacados; es el caso del extremo de Argentinos, en el que River y Racing han puesto los ojos sobre el y ya está llamando la atención del viejo continente.

Con la venta de Exequiel Palacios, el Millonario tendrá la necesidad de reforzarse en el mediocampo y Bata es uno de los nombres que están en la carpeta de refuerzos. Sin desentenderse de los murmullos que retumbaron en La Paternal, el volante oficial se postuló para vestir la camiseta de La Banda: "Yo creo que estaría a la altura de River. Estoy bastante maduro y llevo varios años jugando en Primera. Con Heinze, que también es un técnico que pide intensidad, me sentí muy bien".

Con respecto a la oportunidad por ser dirigido por Marelo Gallardo, expresó: “Sería un orgullo y algo muy lindo que me llame. Es muy difícil decirle que no a Gallardo. Todavía no me llamó igual, ja. River es uno de los mejores equipos del mundo". También, enalteció al DT: "Gallardo es un gran entrenador, sabe mucho. Los entrenamientos son intensos y hay que estar siempre al 100% y es lindo porque potencia al jugador. Sería lindo disfrutarlo también por lo que fue como jugador. Me gustaría aprender de él".

El 10 de Argentinos tiene contrato hasta junio de 2021. Hace unas semanas, Cristian Malaspina, presidente del Bicho, confesó que si les "conviene a ambas partes", la prioridad es vender y "no cortarle la carrera al jugador". Por esta razón, Batallini aceptó querer cambiar de club, sea al exterior o a algún grande de Argentina. "Argentinos necesita dinero. En varios mercados de pases, me pidieron que me quede y me quedé. Es una deuda que tienen conmigo, saben que yo quiero seguir creciendo en lo personal. Le dije a mi representante que, una vez que termine el torneo, nos sentemos a hablar", remató.

El volante demostró querer nuevos desafíos. En vísperas de la apertura del libro de pases, de llegar una oferta convincente a La Paternal, el jugador la analizará y determinará su futuro. Por lo pronto, Bata procura "terminar el año de buena manera".