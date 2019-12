Fernández: "A veces nos toca someter a los rivales y otras veces nos someten a nosotros”

Después del empate que consiguió Defensa y Justicia en su visita frente a Racing, el delantero Nicolás Fernández en diálogo con los periodistas analizó: “Si, sirve para seguir sumando. Nos encontramos con un rival de mucha jerarquía. Sabíamos que iba ser difícil. Pudimos golpear de entrada, la verdad que se nos hizo más complejo el partido para intentar. Después por un penal medio dudoso nos empatan y salió el partido para los dos”.

Además aclaró: “Si siempre tratamos de hacer lo mejor del equipo porque venimos jugando bien, la verdad es que de local pudimos romper la racha que no veníamos ganando, veníamos perdiendo, de visitantes nos hacemos fuertes. Hoy pensamos sacar un buen resultado y la verdad que fue un empate que sirvió para sumar y estamos contentos”.

Luego sostuvo: “Si obviamente, siempre creemos que merecimos más porque hicimos un mérito para poder ganarlo también. Ellos también pero creo que erramos dos situaciones claras”. A su vez aseguró: “El segundo tiempo creo que nos tuvimos que replegar mucho, Racing nos metió atrás, un poco por la jerarquía que tiene el equipo, a veces nos toca someter a los rivales y otras veces nos someten a nosotros”.

Más tarde, frente a la consulta si el encuentro frente a la Academia fue especial por el interés que tuvo Independiente por sus actuaciones, deslizó: “No, la verdad que no. Es totalmente indiferente, Racing también habló, es algo que me llega a los oídos pero me tengo que enfocar en seguir entrenando y en el día de mañana quizás me toque dar un salto de calidad pero hoy en día estoy pensando en Defensa, quedan diez días y estamos apuntando a eso”.

Por último puntualizó: "Si, la verdad como vos decís, a veces no hago goles pero creo que la mirada de afuera siente que juego mal pero yo vengo rindiendo bien, vengo aportando lo que el técnico me pide. Vengo siendo titular todos los partidos, yo creo que por algo el entrenador me pone. Trato de hacer lo mejor pero a veces me hace la falta de gol, que es lo que me está faltando. Estoy contento con lo que vengo haciendo, el grupo me da mucha energía y mucha confianza".