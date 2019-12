Gallardo: "El 9 de diciembre es una fecha histórica"

Este viernes al mediodía, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en el predio River Camp, ubicado en Ezeiza. Allí se refirió sobre su continuidad como entrenador del club: "Sobre lo que dijo D'Onofrio (dijo que Gallardo iba a seguir hasta 2021), no tengo nada que decir. El sabe lo que pienso", aseguró.

Posteriormente, habló sobre el primer aniversario de la final de Copa Conmebol Libertadores, que el Millonario le ganó a Boca Juniors en Madrid: "Esa es una fecha histórica y eterna, que siempre va a quedar en la memoria de los hinchas de River. Con el tiempo va a tomar mayor relevancia. Somos felices de formar parte de ese logro".

"Lo que hemos hecho hasta acá ha sido muy bueno. Cuando llegué, hace cinco años y medio, si el primer día me decían que iba a lograr todo esto, entre lo que se encuentra la final ganada en Madrid, no me lo imaginaba. Si bien siempre fui optimista, si me decían que iba a lograr eso era para decir 'Cerremos todo'", dijo el Muñeco en tono de gracia.

También se refirió al próximo mercado de pases: "Todavía nos quedan dos partidos por jugar (San Lorenzo por Superliga y Central Córdoba por la final de la Copa Argentina) y no hemos pensado en el mercado. Salvo la venta de Palacios, no mostramos interés, ni se hizo gestión por ningún jugador". Luego agregó: "No sabemos que jugadores se nos van a ir. Si alguno me dice que desea marcharse, pasará a otra etapa y en ese caso iremos a buscar a algún futbolista para reemplazarlo".

"Si viene el Real Madrid a buscar a Palacios, no le puedo decir que no se vaya. Pero si viene a buscarlo un equipo más chico, pero con una poderosa billetera, le digo: 'No te conviene irte, vos sos jugador de selección'. De todos modos, cada futbolista debe elegir su futuro", dijo en referencia a la venta de Exequiel Palacios al fútbol alemán.

Por otra parte, Marcelo Gallardo dijo que tanto Nicolás De La Cruz, como Enzo Pérez y Milton Casco estarán disponibles para el choque ante San Lorenzo por la Superliga. "Tenemos un clásico importante por delante y no debemos distraernos por el festejo posterior al partido", manifestó.

Además, se esperanzó con que Ignacio Fernández llegue en condiciones para la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero. "Es importante ganar la Copa Argentina para entrar directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores y para sumar un segundo título en este año", consideró.

Por último, hizo hincapié en los festejos que ocurrirán en el estadio Monumental, luego del partido ante San Lorenzo, por cumplirse un año de la final que River le ganó a Boca en Madrid: "Están invitados todos los campeones de la Libertadores anterior, para la fiesta del 9 de diciembre. Para mi va a ser un orgullo ver nuevamente a esos campeones, que siempre estarán en nuestros corazones", cerró.