Entrevista. Juan Roth: "No solo se llego a una final, como un gran logro que es, sino también se creció y aprendió mucho"

La Sexta división, categoría en la cual juega Juan Roth, no logró el objetivo de llegar a las semifinales del torneo regular por muy poco, y pese a haber terminado primeros en la tabla de posiciones en el Torneo Complementación, no pudieron vencer a Camioneros en la final y se quedaron con el subcampeonato.

El juvenil que juega de mediocampista, llegó a Temperley hace varios años, y a base de esfuerzo y trabajo, consiguió la titularidad en su categoría.

- ¿Qué balance general podes hacer de este año de la sexta división?

- El balance que hago de este año es muy bueno en lo grupal, creo que no solo se llegó a una final, como un gran logro que es, sino también se creció y aprendió mucho.

- Pese a no haber clasificado a la semifinal del torneo regular, quedándose cerca de ese paso, salieron subcampeones del torneo complementario, ¿Qué sensaciones te genera?. ¿Y que análisis haces ahora, después de varios dias de ese partido contra Camioneros?

- Me quedo con muy buenas sensaciones e ilusiones para el año que entra, tenemos muy buen potencial dentro de la categoría y eso se vio reflejado en este año. En cuanto al partido con Camioneros, pensándolo ahora en frío después de varios días de la final, siento que dimos todo lo que podíamos dar, no se jugó como queríamos pero la entrega de los chicos es muy valorable, el fútbol siempre da revancha y sabemos que el año que viene es un año clave para nosotros.

- ¿Quién o quiénes son tus referentes en tus puestos?

- En mi puesto, no encontré todavía a alguien en que me parezca a su juego en casi su totalidad, pero me gusta mucho Leonardo Ponzio, creo que es primordial un 5 como él, en un equipo.

- ¿Qué errores deben corregir para el próximo torneo?

- Siempre hay que corregir, siempre vas a tener errores, pero queda en vos corregirlos o no, nosotros siempre fuimos un grupo que debido al error crecemos, ya somos un equipo maduro.

- Personalmente y grupalmente, ¿cómo viviste este año?

- Personalmente bien pero me faltaron cosas, hubo objetivos que me faltaron cumplir, pero se que queda en mi entrenar y poder el año que viene ponerme bien para que se me puedan dar.

En lo grupal creo que este año fue muy bueno, el primer torneo perdimos nada más que dos partidos y terminamos el año con el torneo complementación invictos, nos faltó coronarlo quizás con la final, pero bueno, hay que aprender de eso también.

- ¿Qué partido fue el que mejor jugaron y cual el peor?

- Tuvimos muchos partidos buenos y alguno que otro malo, el primer tiempo con Quilmes creo que fue muy bueno y el primer tiempo con Sarmiento, las cosas no salieron como queríamos, después no recuerdo algún partido en especial.

- ¿Cómo es Fabián Dellamarchesina como técnico? ¿Como lo podrías describir para alguien que no lo conoce?

- A Fabian yo lo tuve dos años, en Novena y Sexta división. En lo personal me enseñó mucho, y es un técnico que le gusta que sus equipos sean protagonistas del partido. Le tengo un gran aprecio no solo por lo futbolístico, sino también en lo personal, él me dio mucha confianza para poder estar como estoy hoy, terminando capitán de mi categoría.

- ¿Cuál es tu próximo objetivo que te propones para el año que viene?

- Ya el año que viene en una Quinta división, aspiro a estar entrenando con Primera.

- ¿Crees que Temperley les da posibilidades a los juveniles que otros clubes no?

- Temperley en los últimos años le ha dado muchas oportunidades a varios chicos de inferiores, eso al ser del club te motiva muchísimo y creo que es algo muy positivo del club.

- Hace unos días se vivió el debut profesional de Franco Ayunta, compañero tuyo de equipo. ¿Qué te generó eso? ¿Te hace mas ilusiones poder llegar al objetivo de debutar profesionalmente?

- Verlo a "Franquito" en Primera me generó mucha alegría y emoción, yo hace 5 años que estoy en el club, pasamos muchas cosas juntos, se lo merece por tanto sacrificio y esfuerzo. Verlo debutar te hace pensar de que si el esta ahí con 17 años, yo también puedo, y eso te motiva muchísimo y te genera mucha ilusión , desde chico sueño con cumplirlo algún día.