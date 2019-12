Diego Dabove: "Estoy enfocado y pensando en este club"

Mucho se habló -y se sigue rumoreando- acerca del director técnico que dirige al Bicho. Jorge Sampaoli pierde fuerzas en su posible llegada a Racing -por la inminente salida de Eduardo Coudet- y el que siempre estuvo en carpeta fue Diego Dabove. Por esta situación, se encendieron las alarmas en La Paternal pero fueron rápidamente desactivadas por el mismo DT.

Que mejor que el mismo protagonista para evacuar las dudas: "Seguramente me quede acá, tengo contrato por seis meses más. Christian Bragarnik y Cristian Malaspina se juntarán en estos días para hablar sobre renovar por un año o dos más". De esta manera, descartó un probable desembarco en el club de Avellaneda y luego ratificó: "Estoy muy bien en el club, me han brindado todo para trabajar. En el único lugar que me veo es acá. Ya lo he dicho y no lo voy a cambiar ahora. Estoy pensando y enfocado acá".

El entrenador del líder del campeonato, ratificó sus dichos: "Estoy agradecido a los jugadores y a la gente y hasta enero vamos a estar ahí arriba. Este equipo tiene un ADN y vamos a seguir con esta mentalidad ganadora y positiva". Además, afirmó "tener una buena relación con la dirigencia", factor clave para que prolongue su vínculo contractual.

Sobre el rendimiento ante Estudiantes no pegó vueltas y se limitó a valorar el empate: "Hoy analizo muy poco el partido. Me quedo con que estamos punteros. El punto nos sirve para eso". Y continuando con el futuro, agregó: "El balance es muy lindo y positivo. Desde la primera vez que me senté acá hasta hoy cambiaron mucho las cosas. Me pone muy contento esto y hay que seguir trabajando. El próximo paso es hacer una buena pretemporada".

Argentinos es un justo líder. Los buenos resultados lo llevaron hacia la cima de la cual no se bajó más. Dabove sabe que será complicado retener a las figuras rutilantes de su plantel luego de la campaña realizada. Damián Batallini es uno de ellos. El volante ofensivo reconoció en más de una oportunidad "la necesidad de cambiar de aire" -lo reafirmó post partido- y siempre fue una fija en su once titular. Por ello, la dirigencia tendrá que resolver la situación de Bata lo antes posible y el DT diagramar al equipo 2020 con las bajas y altas que pueda tener. Por lo pronto, La Paternal tendrá una dulce Navidad y un feliz fin de año observando a todos desde arriba.