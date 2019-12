Tevez: "Alfaro me faltó el respeto"

Ya pasó Daniel Angelici y ahora está Jorge Amor Ameal al frente de Boca- El (ex) DT, Gustavo Alfaro, tampoco continuará. La incógnita ahora recae en el ídolo, si seguirá o no en la institución Xeneize. De todas maneras, las ganas del Apache de seguir aportando al club siguen vigentes.

Carlitos, reconoció contactos con el vicepresidente segundo: "Hablé con Román hace un tiempo, antes de las elecciones, y sabe de mis ganas de seguir en Boca. Todos saben que mi sueño fue siempre retirarme en el club que me vio nacer y que quiero". Después, añadió: "Lo que hace Román está muy bien, se involucra cuando el club más lo necesita. Eso es muy importante para la institución".

Sobre el ciclo de Gustavo Alfaro, disparó: "Con Alfaro la relación arrancó muy bien. Me dijo que era su emblema, su capitán y tardó dos partidos en ponerme en el banco. Tuvimos una charla en la que me dio sus motivos y yo mi opinión. Pero respeté la decisión". Posteriormente, prosiguió detallando su relación con el míster: "La única cara de culo que le puse fue contra River, porque me enteré en el vestuario que iba a ir al banco. Creo que ahí se me había faltado el respeto. Fue la única vez que me molestó. Después, cuando me tocó ir al banco, siempre traté de hacer lo mejor para mis compañeros. pero creo que justo en ese momento sí se me faltó el respeto y se lo dije al técnico", confesó.

Para cerrar, el ídolo, dialogó con la prensa en la competencia de golf "Apache", que se realiza en Pilar a beneficio de la Fundación Carlos Tevez, analizó la última temporada de Boca: "Hace dos años que el equipo llega a las finales de la Copa Libertadores. Es decir que el plantel es bueno. Este año estuvimos cerca con un técnico con un estilo muy táctico y donde prevalecía la estrategia".

Sin embargo, detalló: "Pero la realidad es que no pudimos ganar los partidos importantes. Yo tuve varias lesiones y no pude rendir al cien por ciento. Espero, si sigo, estar mejor este año y recuperar gran parte de mi nivel. Uno tiene que saber que a los 35 no tenemos la misma velocidad que a los 20. Pero ganás en experiencia", finiquitó.