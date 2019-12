Daniel Oldrá: "Antes había sentido de pertenencia, ahora dicen que se quieren quedar pero te piden un aumento de 100%"

Termina este 2019 y en el mundo Godoy Cruz no fue un buen año, último en la Superliga y mostrando una imagen preocupante de cara al futuro que arrancaría complicado con los promedios del descenso. En el programa Ovación 90 de Radio Nihuil, conversó Daniel Oldrá y realizó una fuerte autocrítica de como observó este 2019.

En el comienzo se lo vio ilusionado con mejorar la cara de cara al próximo año: "Hemos terminado mal el año y estamos preocupados para poder mejorar esto. Esta es la realidad. Hay que estar pensando lo que más se pueda para que la temporada que viene no volvamos a tener este presente", además analizó como observó al Tomba durante el 2019: "No quiero poner excusas, pero lo primero que pasó es que nunca pudimos construir un equipo. A partir de ahí es difícil lograr un objetivo. Después tuvimos muchas lesiones, en un tiempo tuvimos casi 8 o 9 jugadores lesionados y eso se sintió".

Por otro lado, Oldrá, respondió a las acusaciones que recibió en las redes sociales: "Yo no vivo en un barrio privado. Están los estúpidos que se esconden detrás de las redes, pero yo no hago negocios ni con Mansur ni con nadie", y el ex DT interinó agregó: "Nunca he hecho nada en el club ni lo voy a hacer porque sería como robarle a mi vieja. Yo me dedico a hacer lo mio, a trabajar. Mi hijo no es representante de nada, pero igual es una locura pensar en que pondría a algún jugador por eso".

La ilusión del semillero o de las inferiores con vistas al futuro cercano: "Creo que tienen que venir generaciones nuevas como Olmedo, Ibáñez y esa camada. Yo ya dije muchas veces que no quería aceptar los interinatos, pero me pongo la camiseta de Godoy Cruz porque lo siento"

Pensando en lo que se viene y su próxima función en el conjunto de calle Balcarse dijo: "Voy a seguir aportando al club desde donde se pueda. En los 40 años que estoy, jamás pedí que me aumenten el sueldo, ni cuando me vinieron a buscar desde otros clubes". En cada mercado de pases, está la novela de Santiago García, quien es buscado por diferentes equipos: "Al Morro siempre lo querés tener en tu equipo. No es un líder afuera, pero sí adentro de la cancha. Hoy por hoy es el jugador más importante de Godoy Cruz"

Oldrá respondió a la situación que está atravesando la escuadra tombina en el próximo mercado de fichaje: "Todavía no hay ningún jugador cerrado. Algo tenemos hablado con Ybañez, pero está todo muy tranquilo"

El "Gato" no se olvidó de los hinchas del Expreso: "El jugador quiere ganar plata y se quiere ir. Entiendo al hincha, pero si el jugador se quiere ir, se va. No se lo puede retener. El fútbol de hoy es eso", para finalizar volvió hacer hincapié en la campaña realizada: "El simpatizante se acostumbró a que las cosas salgan bien, no clasificar a la Libertadores es un mal torneo. Godoy Cruz es un club del que todos hablan" concluyó