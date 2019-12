La actualidad del mercado de pases

Se aproxima el final de 2019 y el mercado de pases en en la institución Xeneize no comenzó de la mejor manera. Si bien la nueva directiva se mantiene cauta con las próximas contrataciones -todo indica que Miguel Ángel Russo será el nuevo DT-, también conserva la misma actitud con las posibles bajas. Aquí, un repaso de los que podrían llegar e irse:

Paolo Guerrero

​​​​​​Con la llegada de Eduardo Coudet a Inter de Porto Alegre, se enfrió la llegada del peruano a Boca. Chacho tiene en sus planes contar con el experimentado delantero. En conferencia de prensa, Guerrero expresó: "Uno nunca sabe. En el fútbol una vez estás aquí, otra vez estás allá, y es lo único que puedo decir. Hoy día, yo pertenezco a Inter y mi deseo es estar en Inter en 2020".

Leonardo Sigali

En las últimas horas retumbó en el Cilindro de Avellaneda el interés de Boca por el zaguero de Racing. La transferencia es muy compleja y Victor Blanco, presidente de La Academia, fue contundente: "Para nosotros, Sigali es intransferible. Sabemos del interés de Boca, pero el jugador va a seguir en el club", sentenció.

Edwin Cardona





El colombiano ya conoce lo que es vestir la camiseta Xeneize y sabe del peso de la misma. Cardona es del gusto de Riquelme y no vería con malos ojos volver. De hecho, rechazó una oferta de Cerro Porteño.

Arturo Vidal

El sueño del flamante vicepresidente segundo. En los últimos días trascendió el anhelo de contar con los servicios de Vidal y potenciar el mediocampo. Para JRR sería el referente del grupo por su personalidad. Barcelona no tiene intenciones de soltarlo.

Daniele De Rossi

Una posible baja para el equipo. El italiano desembarcó en Boca de la mano de Nicolás Burdisso, quien no continuará más en la institución de la Ribera. Aún no hay nada definido pero Jorge Amor Ameal le puso un freno a la prorroga de su vínculo. Sobre De Rossi, el presidente indicó que "no sabe que hará" y luego apuntó al exmánager: "Alguien lo llevó al club, no sabemos si sentirá cómodo con nosotros o no. Revisaremos el contrato también".

Esteban Andrada

El arquero fue la gran figura del plantel a lo largo del 2019 y la nueva dirigencia hará todo lo posible por retenerlo. El contrato hasta mediados de 2022 y la cláusula de rescisión de 25 millones de dólares, no serían impedimento para Atlético de Madrid, Juventus y París Saint-Germain que están interesados en contar con Sabandija. Por el momento, no hubo una propuesta formal por el ex Lanús.