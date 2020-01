Entrevista. Raúl Iberbia: "Estudiantes significó y significa para mi mucho, soy hincha. Es como mi segunda casa"

Se viene la segunda etapa de la Primera Nacional y algunos equipos ya comenzaron a pensar en el campeonato. Raúl “Rana” Iberbia, lateral que regresó a San Martín de San Juan habló con Vavel Argentina sobre su trayectoria destacando a Estudiantes, su paso por Brasil y hasta charló de política nacional.

- ¿Cuáles fueron tus inicios dentro del fútbol?

Mis inicios fueron en Carmen de Areco, acá en una escuela de fútbol con “Chiche” Casco. También pasé por Javier Berningeri, donde jugamos mundialitos.



Después “Chiche” Casco nos llevó a una prueba en Rosario donde un grupo de empresarios llevaban a los jugadores a clubes y así tener la oportunidad de probarse. Me fui a los 13 años de Carmen y ahí inició mi carrera deportiva.



- ¿Cómo llegaste a Estudiantes de La Plata?

Este grupo de empresarios nos llevó a Ever Banega y a mí a Boca Juniors. En Boca hice 7ma división y en los últimos meses me dijeron que no estaba fichado y me tuve que volver. Cuando regresé al pueblo, me llamó Mariano Pavone para llevarme a Estudiantes.

- ¿Con qué club te encontrase cuando llegaste a La Plata? ¿Qué significó Estudiantes para vos?

Estudiantes significó y significa para mi mucho, soy hincha. Estudiantes es como mi segunda casa. Encontré un club ordenado, un club en crecimiento. Hoy sin duda es el mejor club de Argentina.

- ¿Cómo fue tu debut en el Pincha?

A Estudiantes llegué en el 2005 y me tocó hacer 6ta división y en el 2008 debuté en primera con Leo Astrada en la final de Copa Sudamericana. El me dio la confianza y siempre voy a estar agradecido.

En el 2009 vivimos al histórico, Alejandro Sabella agarró el equipo. Tuve que alternar con grandes jugadores como Marquitos (Rojo), Christian (Cellay) y bueno después llegó Clemente Rodríguez. Siempre me tocó participar, eso es lo más importante.

- ¿Qué fue lo que te dejó cada técnico en tu paso por Estudiantes?

El que pasa por Estudiantes lo termina sintiendo. Te das cuenta que hay chicos que no salieron del club y pasan por Estudiantes y quieren volver y ese es el sentido de pertenencia que te da. Aprendí mucho de todos los técnicos, siempre destaco a Alejandro (Sabella) en cada nota, el tipo nos enseñó desde lo deportivo hasta lo personal. Siempre voy a estar agradecido con Leo Astrada, al “Toto” Berizzo y Russo.

- ¿Cómo viviste el Mundial de Clubes frente a Barcelona FC?

Nos tocó viajar a todo el plantel, si me hubiera gustado estar en la lista de 23, pero lo disfruté al igual que todos, fue algo único. Fue maravilloso ver a mis compañeros dejar todo por la camiseta de Estudiantes.

Para mí no hay duda de que Estudiantes fue el mejor equipo argentino en el Mundial de Clubes este último tiempo. Alejandro Sabella hizo un planteo impecable, sin que se escape ningún detalle, es merito de él.

- ¿Qué se siente vivir el día a día con la “Bruja” Verón?

Me tocó entrenar cinco años con él, era maravilloso. Agradezco a toda la banda que tuve como referente. Siempre voy a estar agradecido por el camino que nos marcaron a seguir, Estudiantes se trata de respeto.

- ¿Cómo es tu opinión sobre el nuevo estadio?

No pude estar en la inauguración, me tocó jugar ese día en Córdoba. No dudé en llegar de vacaciones e ir con mi familia a conocerlo con mi familia. Yo viva en la pensión que tiraron, te emociona lo que hicieron. Debe ser el mejor estadio lejos, es maravilloso, es europeo, tiene todo y faltando detalles.

- ¿Con que fútbol te encontraste en Brasil?

Me encontré con un fútbol distinto al argentino. En Brasil era un juego desordenado dentro del campo de juego, más que nada en mi puesto. Los dos laterales pasaban a la misma vez, los centrales quedaban solos atrás y los partidos podían terminar si ibas ganando 3 – 0 o podías terminar perdiendo 4 – 0. Rescaté muchas cosas de ahí, imaginate que terminé trayéndome un hijo que nació allá. Fue una experiencia hermosa.

- ¿Cómo siguió tu trayectoria tras Coritiba FC?

Todavía no tuve la posibilidad de volver a Estudiantes, pero siempre voy a estar dispuesto para lo que sea. Después de Brasil tuve la oportunidad de llegar a San Martín y me tocó ascender con el club, tengo lindos recuerdos, es lo más importante del deporte. No renové y tomé la decisión de irme a Colón para cambiar de aire, me encontré con gente muy apasionada. En Colón coincidí con el “Polaco” Bastia y Clemente (Rodríguez). El “Polaco” representa mucho a Estudiantes por todo lo que vivió.

- ¿De qué se trató la carta firmada por deportistas antes de las elecciones 2019?

Tengo un pensamiento político que apoyo y sigo el modelo que es el actual hoy en día, no comparto con el anterior que pasó. Me dijeron si quería firmar la carta y dije que sí. Apoyo en Carmen a Iván Villagrán, siempre tenemos contacto y lo apoyo en la distancia. Hoy pienso en seguir jugando, pero en algún momento me gustaría ser técnico o formador para ayudar a los chicos.

- ¿Qué significa Carmen de Areco para vos?

Es todo, cada vez que tengo vacaciones me vengo acá. Me siento cómodo, siempre voy a estar agradecido a toda la gente porque el recibimiento es hermoso. Mi familia está acá. El día de mañana me voy a instalar acá.

- ¿Cuál es tu objetivo a nivel personal y club para este 2020?

A nivel personal, quiero tratar de tener continuidad y dejar todo en San Martín. Y en lo grupal, ojalá que se cumpla el objetivo deportivo que tenemos que es ascender.