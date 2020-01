Llegadas y despedidas

Finalmente se cerró la transferencia de Nicolás Fernández, de Defensa y Justicia a San Lorenzo de Almagro. El Ciclón compra el 50% del pase del delantero y a su vez cedió en préstamo, sin cargo, al atacante Cristian Nahuel Barrios. De esta manera, el equipo de Florencio Varela se queda sin una pieza clave en su funcionamiento ya que Uvita Fernández aportó goles y talento para pelear la Copa Sudamericana 2018 y la Superliga Argentina 2018/19.

El nuevo delantero del combinado de Boedo le agradeció al Halcón por haber permitido su traspaso ante la requisitoria periodística que lo aguardaba. A su vez aseguró: "Si lo decide Monarriz, estoy para el sábado, voy a entrenar, brindarme al máximo para poder ganarme un lugar".

Luego señaló: "Hablé con Monarriz, me manifestó su confianza, espero que todo se acorde rápido para poder entrenar con ellos y empezar en un club tan grande como San Lorenzo". Por su parte sostuvo: "Me voy a sentir cómodo donde me ponga el técnico, me puedo adaptar a distintas posiciones, voy a dar lo mejor de mí para que me vaya bien en lo personal y al grupo".

Después comentó: "Estoy contento de este nuevo desafío, es algo que me esperaba a futuro, me llegó pronto, pero contento de todo esto que me está pasando". Por último recordó sobre el Nuevo Gasometro: "Claramente es algo lindo volver a este estadio donde hice mi primer gol en Primera, fue lo primero que se me vino a la cabeza".

Con respecto al Perrito Barrios, en su etapa en la alineación azulgrana disputó cincuenta partidos y anotó cinco goles. A pesar de este nuevo arribo, la dirigencia de Defensa y Justicia también logrará el retorno de Nelson Acevedo, en préstamo por un año. El mediocampista viene de jugar en Unión de Santa Fe. Por último, el atacante Fabián Bordagaray fue cedido en préstamo por seis meses a Banfield y no tendrá opción de compra.