Gallardo: "No descarto que el esquema siga funcionando bien"

Este viernes al mediodía, en el River Camp de Ezeiza, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa, en donde hizo referencia sobre el estado de la cancha: "Cuando la semana pasada vi el estado del campo de juego, me preocupé demasiado. Pero no tenemos más remedio que esté lo mejor posible. Es un problema habitual en cada principio de año y ya lo asimilamos".

"Cuando la cancha está mal, la dificultad es pareja para ambos equipos. Si ahora, un club prefiere que el estado del campo de juego esté malo, habla de ciertas mediocridades", dijo sobre el estado de la cancha.

Posteriormente, habló sobre el partido del domingo ante Central Córdoba de Santiago del Estero: "Vamos a enfrentar a un equipo que nos costó la última vez que jugamos. Ellos tienen un entrenador muy inteligente y vienen motivados por el resultado que obtuvieron en la última fecha". Luego añadió: "De local perdimos muchos puntos, pero ahora el contexto es otro porque tenemos la cabeza de lleno en la Superliga".

También celebró que su hijo Nahuel Gallardo vaya a jugar a Defensa y Justicia, en donde adquirirá más rodaje futbolístico. "Si es por el bien de el, bienvenido sea. Va a irse a un club muy ordenado", aseguró.

Respecto al esquema de línea de tres defensores, Gallardo analizó: "Hemos encontrado un buen acople en no cambiar mucho en cuanto al estilo y calidad de juego, variando un poco el sistema. No descarto que siga funcionando bien, aunque necesita correcciones. Tampoco me cierro a jugar solo con este esquema, puede que haga algunas variantes". También agregó: "Todos los futbolistas son importantes para mi, también los que no juegan de titulares. Necesito que todos estén bien, porque cuando me falte algún titular ese jugador suplente puede ser tan o más importante que al compañero que reemplaza".

Después, el Muñeco no quiso creerse campeón, ya que lo considera una falta de respeto a los demás rivales y por la paridad que muestra el fútbol argentino. Asimismo, el director técnico reflexionó sobre su función: "Hay muchas cosas que suceden dentro de la dinámica del fútbol. Uno debe tomar decisiones. Un entrenador se equivoca siempre. La virtud está en que no se noten esos errores, pero de los errores aprendemos. La vida misma es así, sino no tendríamos chances de progresar".

Por otra parte, se solidarizó con Fernando Gago, el jugador de Vélez Sarsfield que se rompió los ligamentos cruzados: "Si lo tuviera cerca, lo abrazaría, porque es muy triste que te pase una lesión de ese estilo y que frustre tu andar futbolístico", manifestó.