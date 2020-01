Entrevista. Ivo Kestler: "Mi referente es el Chino Luna"

La cantera del Matador ha dado grandes valores en el último tiempo. Jugadores como Lucas Menossi, Agustín Cardozo, Iván Bolaño, Ramón Miérez, Diego Sosa, Claudio Spinelli han tenido protagonismo en la Primera División. Desde Inferiores, hay proyectos más que interesantes para seguir de cerca, y uno de ellos es el delantero Ivo Kestler, categoría 1998, quien ya ha trabajado con el Plantel Profesional, jugado amistosos con la Primera, citado en la Primera Nacional (ante Deportivo Riestra) y quien pide pista en el corto plazo. Esta tarde, el atacante que lleva 55 goles en las Inferiores de Tigre y que es capitán de la Reserva dialogó con nuestro medio.

P: ¿Cómo fue tu primera experiencia con la Primera, en invierno del año pasado? ¿En qué te sirvió jugar partidos con los jugadores más grandes?

R: Fue una experiencia hermosa, está entre lo más lindo que me pasó como futbolista. Me ayudó a crecer mucho como jugador, físicamente, adquirir terreno de juego, jugar con otro roce, con personas grandes, con experiencia. Al principio me costo, pero con el correr de las semanas me fui adaptando cada vez mejor, llegando a concentrar un par de veces, que fue lo máximo y en el momento que mejor me sentí.

P: ¿Cómo te sentiste al volver a trabajar con la Reserva este año?

R: Lo que pasó ahora en el verano no tengo reproche con nadie, me va a servir a mí para estar más fuerte, mejorar y crecer también de la cabeza, para seguir haciendo lo que venía haciendo en la Reserva. Fue lo que me dio de comer y permitirme llegar a Primera ese tiempo, y pienso que puede volver a hacerme pasar otro lindo momento con la Primera. Tengo que aprovechar al máximo las oportunidades, tomarlo con seriedad. La Reserva es el lugar que tengo hoy, para mostrarme y para seguir creciendo yo.

P: Respecto al DT que tienen en Reserva, que es nada menos que Juan Carlos Blengio, un ídolo de la institución, y también se sumo Islas, otro ídolo: ¿Cómo es el trato con ellos, cuál es el mensaje que les dejan, como son los entrenamientos, como viven los partidos?

R: Con el Chimi hace un año y medio que estamos en Reserva, cuando agarró la Coordinación y dirección técnica. Él lo siente igual que nosotros, sufre igual que nosotros, es ídolo del Club; le tenemos un gran respeto, escuchamos cada palabra que dice, jugó muchos años al fútbol y las vivió todas. Al principio nos costó encontrar resultados, pero a partir del año pasado empezamos a crecer, a tener una idea de juego, a trabajar más y eso dio resultados. El primer semestre (2019) fue muy bueno, con equipos de Primera, grandes. Nos plantábamos de igual a igual, ganábamos partidos difíciles, todos tuvimos rendimientos muy altos. Esperemos que este semestre peleemos el torneo de Reserva, del Nacional B. También se sumó Mariano Pasini, que trabaja muy bien, está hace tres semanas, tiene una carrera impecable, y todo lo que puede decir, nos ayuda a formarnos.

P: ¿Qué compañeros de tu camada destacás para formar la Primera y ser protagonista?

R: De mi camada (1998) ya están en la Primera Iván Bolaño y Matías Blengio (que todavía no debutó oficialmente), en Reserva compartimos con Pedro Gutiérrez, que es de 1997. Hace tiempo que comparto con él, desde Cuarta División. Destaco su regularidad, su constancia, estuvo muchas veces con el Plantel Profesional y le tocó bajar también, eso lo hizo fuerte. Futbolísticamente nos puede dar mucho, rescato su constancia y su profesionalismo para entrenar, tanto en las buenas como en las malas se antepone a la adversidad.

P: ¿Y cómo te definirías, para los que no te tienen muy visto? ¿Qué clase de delantero es Ivo Kestler y quiénes son tus referentes en tu puesto?

R: Soy un centrodelantero bastante clásico, me gusta ir a los costados, tirar diagonales y darle opción a los mediocampistas y pasadores. También me caracterizo por el juego aéreo, creo yo. En el Club, obviamente lo miro al Chino Luna. En estos meses quedé sorprendido por su capacidad para definir, su frialdad cuando está frente al arco. Siempre lo miro para tratar de sacar algo de él. Obviamente no son las características mías, pero me gusta mirarlo para sumarlo a mi juego.

P: ¿Cuáles son tus objetivos en el corto o mediano plazo? ¿Tuviste algún sondeo de otro club, se han contactado con vos?

R: Mi objetivo cercano es volver arriba, volver a concentrar, tener la posibilidad de debutar en Primera. Para eso, primero debo enfocarme en la Reserva, hacer un gran torneo, tener buenos rendimientos. Así las cosas pueden llegar, empezando por donde uno está, con la cabeza en la Reserva. Quiero hacer las cosas bien acá y mirar para adelante. En cuanto a lo otro, no tuve sondeos ni ofertas de otros equipos, tengo contrato en Tigre hasta junio. Si no sigo acá después de esa fecha, sí buscaré otras opciones para seguir mi carrera, pero por ahora no.

P: ¿Sos de leer los comentarios en las redes sociales, donde suelen pedir pista a los jugadores de las inferiores?

R: Respecto a las redes, son más mis familiares los que las leen y me lo pasan, pero yo sé que eso no me va a hacer jugar. Para jugar yo tengo que hacer las cosas bien, sin importar quién me pida o no. Obviamente uno se pone contento, que la gente vea lo que uno hace en el Club. Pero depende solo de lo que haga adentro de la cancha, en los entrenamientos, no del afuera.

P: Por último, ¿cómo viviste la final de la Copa Superliga contra Boca en Córdoba, que significó algo tan importante como la estrella para Tigre?

R: Lo viví en mi casa, con mi familia. No estaba en el Plantel, subí después de esa final. Obvio que me puse muy contento por el título, muy merecido por el equipo.

Kestler, a sus 21 años, sigue rompiendo redes en la Reserva, seguido de cerca por Néstor Gorosito, quien cuenta como opciones de ataque a Emanuel Dening, Carlos Luna, Enzo Díaz, Jhonathan Ramis y Marcelo Larrondo. De todos modos, en las bases también hay soluciones. La cantera sigue dando frutos.