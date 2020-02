Carlos Tévez: "Me gustaría tener una final contra River"

Carlos Tévez está atravesando un buen comienzo de año, se lo ve bastante bien comparado con el 2019, donde tuvo poca continuidad en el 11 titular de Gustavo Alfaro. La era Miguel Ángel Russo pareciese ser diferente para el ex Juventus, debido a que el nuevo director técnico lo tiene muy en cuenta. Tal es así, que de los cuatro encuentros disputados durante el 2020, Tévez fue titular en tres y en uno entró desde el banco. El nacido en Ciudadela dialogó con Fox Sports Radio y tocó varios temas.

En principio, Carlitos se refirió a la actitud que tomó el hincha en su vuelta al club luego de su de su paso por el fútbol chino: "El mundo Boca me abrazó siempre. Cuando volví de China tenía que demostrar. La gente estaba enojada y con razón", destacó. Además, se mostró arrepentido de la forma en la cual emigró al continente asiático: "Yo me arrepiento de cómo me fui a China, no del por qué me fui. El por qué estaba más que claro. Habíamos ganado todos los clásicos con un nivel muy alto, necesitaba poner en blanco mi cabeza, no jugábamos copa, pensé 'me voy un año a descansar la cabeza', así lo sentí".

También dio detalles sobre el quiebre en su relación con Guillermo Barros Schelotto luego de su vuelta de Shanghai Shenhua: "Guillermo no me decepcionó, no tuvo la culpa, me equivoqué yo. Me fui a China y sabía que iba a volver, lo tendría que haber hablado directamente con él". "Se enteró por la prensa que me iba, ahí fue el punto donde se quebró la relación. No es lo mismo que un técnico cuente con su figura a que no lo haga. Cuando volví, ya era otro trato, ya estaba roto", sentenció.

En su paso por la mesa de Fox Radio, Tévez también hizo referencia al diálogo que tuvo con el vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme. "Fue valiosa la charla porque los dos nos teníamos que decir las cosas frente a frente, fue importante nuestra pelea y la verdad que herimos mucho a los hinchas. Ahora los dos estamos en el mismo barco". Asimismo, el delantero de Boca aclaró qué dichos fueron lo que hizo que se enojase con Roman: "Lo que le dije fue que me dolió que el ídolo del club diga en ese momento que River era mejor que nosotros, que jugaba mejor, a mi me dolía".

Por último, se refirió al rival de toda la vida y mostró sus ganas de verse las caras ante el Millonario en una hipotética final de Superliga. "Me gustaría tener una final ante River. Uno tiene que estar listo para todo, en el fútbol hay que estar preparado. Revancha ya no hay, es un capítulo nuevo. Me enorgullece que damos pelea y poder ver a Boca arriba en la tabla", cerró.