Entrevista. Daniel Oldrá: "Me dolió escuchar cosas que no eran ciertas"

Mala racha. En el mundo Godoy Cruz todavía se encuentra sin rumbo y en este 2020 no puede despegar del último puesto de la Superliga. Este medio entrevistó a una palabra autorizada en los pasillos de la Bodega, se trata de: Daniel Oldrá, quien dio su mirada lo que le dejó el año pasado, su presente, una pequeña anécdota con Daniel Passarella, la actualidad de la Selección Argentina y la actualidad de las juveniles del Tomba.



-Ya sin ser el entrenador del primer equipo. ¿Está más tranquilo y sin presiones?

-Sinceramente, nunca estoy tranquilo, todo el tiempo en movimiento y paso mucho tiempo en el predio de Coquimbito o ayudando al Nico (Olmedo) en las partes de inferiores, colaborando ambos codo a codo. En todo comienzo de año es estar a full y a las corridas porque es cuando arrancan los torneos, y tenés que presentar papeles o llenar formularios.

-¿Cómo repercute en usted que se lo trate de bombero cuando la mano viene complicada?

- No me considero un bombero, me gusta colaborar desde mi lugar y darle una mano a los dirigentes cuando ellos lo necesitan, estoy feliz en el club y si me piden que ayude en un momento complicado, obviamente lo voy hacer por amor a la institución.

-¿Cómo se sale de esta mini crisis que está atravesando Godoy Cruz?

-Con mucho trabajo en equipo y por todas las partes iguales, desde la comisión directiva, siguiendo por el cuerpo técnico y terminando por los jugadores, la clave es estar unido en este momento y tirando todo para el mismo lado.

-¿A qué etapa del pasado, te hace acordar esta mini crisis?

- Me hace recordar cuando nos salvamos del descenso en San Juan contra San Martín, que en ese torneo veníamos mal y peleando la permanencia en la categoría, sin embargo en la última fecha nos salvamos. Tengo fe que está racha negativa se va a cortar y confío plenamente en el plantel y en el cuerpo técnico.

-¿Por qué la elección de Mario Sciacqua?

-Mario tiene experiencia en equipos que lucharon por seguir en Primera División y la decisión final para traerlo es por sus buenos antecedentes que tiene, tiene un perfil bajo y trabajador.

-En un momento se dijeron cosas, que usted colocaba los jugadores que era representado por su hijo. ¿Cómo repercutió esto en usted?

- Me dolió escuchar esas versiones que se hablaba eso, porque no es cierto y mi hijo no es representante de jugadores, sino su mejor amigo, pero ahí nomás lo relacionaron todo.

-El mercado de pases no fue nada sencillo para ningún equipo, sin embargo, Godoy Cruz realizó un positivo mercado de pases. ¿En qué se basaron a la hora de las contrataciones?

-Primero apostamos a sumar experiencia que la logramos conseguir y luego traer proyecciones jóvenes, así entre ambos se complementan y hemos armado un buen equipo en líneas generales.

-En cada mercado de pases, el nombre Santiago García se está vinculando por los clubes. ¿Cuanto es importante, el "Morro" para los jóvenes y viejos del plantel?

- El "Morro" siempre se quiso quedar en Mendoza, está tranquilo acá y en más de una ocasión nos dejó en claro su postura que se quiere quedar, y más ahora que llegó Ayoví entre ambos hablan el mismo idioma.

-¿Qué te produjo los regresos de Rey y Ayoví?

-Alegría, que ellos volvieron y si pegaron la vuelta para estar de nuevo entre nosotros, es porque hacemos bien las cosas como institución y se sienten cómodos acá y queridos por el hincha.

-¿Cómo está la actualidad de las inferiores?

-Están en un gran momento y por suerte, tenemos material en líneas generales, estamos bien armados y lo más importantes es estar armado de cara a lo que se viene.

-¿Qué balance hace del año pasado y qué enseñanza le dejó?

- El balance es malo, en junio, teníamos la expectativa de hacer una buena Libertadores y nos sorprendió que nos haya tocado Palmeiras, la enseñanza que me dejó es no volver a cometer los mismos errores.

-¿Qué objetivo tiene Godoy Cruz en este 2020?

-La meta principal es salir adelante y torcer el rumbo, tengo mucha fe y confianza que esto va a suceder, la idea es terminar bien la Superliga y pelear la Copa de la Superliga.

-¿Qué mensaje le das al hincha de Godoy Cruz que está preocupado por esta situación?

-Que tenga tranquilidad y sobre todo mucha fe en este equipo, que no deje de alentarlos y que le demuestre su cariño, al simpatizante no se le puede pedir más nada, es incondicional en cual situación o momento.

-¿Dónde está la clave en una década donde Godoy Cruz, se consiguió clasificar a Libertadores, Sudamericanas y peleó campeonatos en lo más alto?

-En creer en los procesos y proyectos, si vos me preguntás, si me lo imaginaba desde que ascendimos por primera vez, te hubiera dicho que no y hoy somos un club modelo para muchos equipos de afuera y de Argentina, que quieren seguir con nuestro modelo de club.

-¿Cómo está el ánimo psicológico dentro del plantel ante la racha negativa?

-Están preocupados y con mucha confianza en revertir está situación, todos están unidos y con fe que vamos a salir adelante por el bien de Godoy Cruz y por la gente que nos brinda su apoyo en el día a día.

.Actualidad de la Selección Argentina: "Estoy contento y feliz porque se está respetando un proyecto a largo plazo, desde las juveniles se está haciendo un buen trabajo con el "Bocha" (Batista), quien lo conozco y se como trabaja, ojalá se mantenga por mucho tiempo más".

.Su breve pasado por River y una anécdota con Passarella: "El paso fue positivo y me sirvió mucho, aprendí mucho. Con Daniel eramos compañeros de concentración y tenía una agencia de autos, entonces el primer tiempo que tuve ahí y me prestó un auto para poder moverme.

-Fútbol femenino en Godoy Cruz y en general, los consejos a su hijo Alexander: "El fútbol femenino está en crecimiento, la idea de implementarlos surgió por la FIFA que le recomendaba a los clubes poner la rama y nosotros hicimos un esfuerzo para tenerlo. A Alexander les doy consejo, está siendo sus primeras armas como DT y tiene mucho que aprender, todavía es joven y con un gran futuro por delante.

-Análisis de los refuerzos de este año: "Carrasco, es un lateral prometedor y nos puede aportar también en la mitad de cancha, Ybañez viene de unas gran inferiores en Argentinos, lástima que se lesionó y es un gran jugador. Ferrari y Herrera, son dos buenos marcadores centrales firmes en la marca y en el mano a mano, Cartagena es para explotar la mitad de cancha con experiencia, Almeida es de los antiguos marcadores de punta izquierda y ya todos conocen a Ayoví y Rey".

FICHA PERSONAL:

CURRICULUM. Datos de Oldrá y su ficha personal. Foto: Vavel Godoy Cruz

Nombre completo: Daniel Walter Oldrá

Apodo: Gato

Posición: ex defensor

Fecha de Nacimiento: 15, de marzo de 1967

Edad: 52 años

Estado civil: Divorciado

Hijos: Daniel, Alexander,Agustín y Giuliana

Clubes: Godoy Cruz 1987-1988, River Plate 1988-1991,Blooming Bolivia 1991-1992, Godoy Cruz 1993-1996, Gimnasia y Tiro 1996-1997.

Carrera como entrenador: Godoy Cruz- 2007 al 2008,2014-2015 y 2019

PING PONG

Comida favorita: Asado

Sino hubiera estado en el ambiente del fútbol, hubiera sido: Maestro

Primera palabra para describir la frase: "Héroes del barro": Hacer historia

El mejor entrenador que tuvo Godoy Cruz fue: Garro

Lugar en el mundo: Godoy Cruz

Mates dulce o amargos: Dulce

Sueños por cumplir: Ver al Tomba campeón de la Superliga