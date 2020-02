Mauro Cerutti: "Un partido para dar vuelta la página rápido"

En un partido para el olvido del conjunto dirigido por Walter Perazzo, el mediocampista que recién entro a jugar en la parte complementaria, analizó lo que para él determino el encuentro: "No es que no nos pudimos meter en partido, sino que el segundo y el tercer gol fueron dos contras muy eficaces y muy rápidas y creo que se nos complicó por eso. Nos hicieron tres goles y una diferencia muy abultada y difícil de remontar".

La derrota de hoy aleja al Celeste del puntero de la zona Atlanta, pero no es lo más importante para Cerutti: "Nos duele más que nada el rendimiento y saber que no pudimos hacer un buen partido más que otra cosa. Por ahí contra Chicago nos fuimos bastante contentos porque sabíamos que habíamos hecho las cosas bien, que los dimos todo por ganarlo. Son contras que terminan en gol y me duelen porque nosotros la verdad que hacemos un esfuerzo muy grande".

Respecto a algún comentario o crítica en lo personal, dejo en claro que no le mueve la aguja: "La verdad que no escucho por ahí lo que me dicen, no es algo que me mantiene preocupado. Sé cómo son las reglas del juego, sé que cuando te va bien te soban el lomo y cuando te va mal te putean. Me tiene sin cuidado lo que me puedan decir".

Para lo que viene, apuesta por el plantel: "El grupo es lo mejor que tenemos por encima de todos los resultados, por encima de todas las cosas, nos mantenemos muy firmes, muy unidos, hemos pasado por situaciones adversas un montón de veces entonces creo que siempre la hemos sacado adelante" concluyó.