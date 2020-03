Alejandro Saccone: "La primera fecha de la Copa de la Superliga no se tendría que haber disputado"

En plena cuarentena por el Coronavirus, en la primera hora de la mañana del martes, Alejandro Saccone, ex portero de River atendió la llamada telefónica de Vavel Argentina. El "Flaco" en una charla a fondo, recordó su pasado por el equipo de Núñez, le tiró flores a Franco Armani, su postura sobre la situación que está atravesando el mundo ante la pandemia, entre otros temas más.

-¿ Qué recordás de tu paso por River?

-Tengo los mejores recuerdos, fueron años maravillosos, donde viví muchas cosas desde la pensión hasta que finalicé mi carrera para continuar como entrenador de portero. Fueron muchas las enseñanzas que adquirí a través del tiempo, gracias a lo que soy es gracias a River, que me dio valor humano.

- ¿Qué opinión tenes del buen rendimiento de Armani? ¿Cómo lo defines su característica de juego?

- Armani es un gran arquero, entró en River y sus actuaciones fueron de menor a mayor, fueron vitales con sus atajadas y eso hizo que se posicione bien en la gente, esos es fundamental para el cuerpo técnico y para el público desde el punto de vista. La característica: lo veo un arquero es posicional, podemos verlo muy seguro y con criterio a la hora de jugar.

- ¿Estás de acuerdo con la decisión de River en no debutar en la Copa de la Superliga?

- Fue una decisión difícil, viendo hoy todo lo que está pasando, me parece que era lo más lógico. Las formas, no fueron las adecuadas y todos tenemos que tener la consciencia de lo que está sucediendo, me parece que River accionó de manera lógica.

- ¿Tendrían que haber parado el fútbol antes por el Coronavirus?

- Tengo la sensación que no se tendría que haber disputado la primera fecha de la Copa de la Superliga y a veces se le da valor a otra cosas antes de otras cuestiones.

- ¿Cómo se sale de esta situación difícil que le está tocando vivir a todo el mundo?

- La única manera de salir de esto, es cumplir con todos los consejos que nos dan de la Organización Mundial de la Salud y tenemos que estar pendientes a cada uno de los detalles.

- En tu opinión, ¿el gobierno actuó en tiempo y forma?

- Estoy conforme como está actuando el gobierno, encontró un gran grupo de trabajo y espero que tenga gran repercusión.

- Tuviste un breve paso por Italia. ¿Tenés algún conocido allá? ¿Cómo están enfrentando esta situación?

- Tengo amigos allá y siempre estamos en contacto, la situación es complicada y los está ayudando el gobierno tanto en lo social como lo económico, no esperaba vivir lo que están viviendo, y la verdad lo golpeó muy fuerte.

La posibilidad de ocupar un rol dentro de River en el corto plazo: "No me lo he planteado, no estoy cerca del club, tengo muchos amigos dentro de la institución y ahora tengo otras actividades que me mantienen ocupado por suerte".

- ¿Qué es de la vida de Alejandro Saccone?

- Hoy estoy muy abocado a mis empresas, a mis cosas y a mis familiares obviamente, tengo muchas actividades vinculadas con porteros, en el ámbito Conmebol y pasando por centro de entrenamientos.

- ¿Qué opinión tenés sobre los arqueros de River y de la Selección Argentina? Describí a cada uno.

- Tienen muchas condiciones, si están ahí porque se lo merecen y están en un nivel muy alto, al igual que los guardametas de la Selección están en crecimiento en sus respectivas competiciones.

- ¿Qué opinión tenés de Marcelo Gallardo que lo tuviste como compañero?

- Marcelo me sorprendió gratamente, lo tuve como compañero y era líder dentro del vestuario, nunca me imaginé lo que está viviendo.

- ¿Qué significó Amadeo Carrizo para usted?

- Amadeo (suspira), un maestro total, siempre recuerdo la anécdota que nos decía 'trata de que no te hagan todos los goles'. Un tipo humilde y grande por donde se lo mire, he tenido la posibilidad de tenerlo cerca y tengo los mejores recuerdos, siempre lo voy a guardar en mi corazón.



Su mirada sobre el mejor arquero es el mejor del mundo: "Me gustan mucho Neuer, Buffon y Ter Stegen, en mi opinión son lo más completo a nivel mundial".

Un gran arquero tiene que tener: "Ser bueno, en la parte defensiva y en la parte del juego colectivo, sus acciones se limitaban al último recurso y terminaban salvando o no al equipo".

El jugador que lo sorprendió en su puesto: "No recuerdo, he tenido muchos compañeros en inferiores, habían arqueros con características notables y lo fueron reafirmando con actuaciones. Costanzo me sorprendió demasiado y esa proyección se vio en el tiempo".

Ping Pong

DE ARCHIVO. Saccone, el noveno de la fila de arriba y su antecedente con River.

Comida favorita: Asado

Películas o serie favorita: Vis a Vis

Signo: Aries

Lugar en el mundo: Pinamar

Atajada favorita en tu carrera, año y club: No recuerdo mucho

Guantes favoritos: Rinat

Referente de chico: Ubaldo Fillol

Sueño pendiente: Jugar en la Selección Argentina

FICHA PERSONAL

Nombre completo: Alejandro Sebastián Saccone

Apodo: Flaco

Edad: 45 años

Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1974, Rosario, Argentina

Antecedente:

Renato Cesarini :1992 - 1993

River Plate 1993- 1997

Atlético Tucumán: 1997

River Plate: 1998-1999

Chacarita Juniors: 1999-2000

River Plate: 2000-2002

Carrarese Calcio-Italia-: 2002-2003

River Plate: 2003-2005