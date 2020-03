Enzo Pérez: "Gallardo me hizo cumplir mi sueño de jugar en River"

Sin dudas, desde que Enzo llegó a River Plate su nivel ha ido evolucionando en cada partido. El ex Godoy Cruz viene siendo de los mejores jugadores en cuanto a rendimiento en cada competencia del equipo de Gallardo. En el día de ayer, Conmebol publicó una entrevista íntima que tuvo con el mediocampista. Enterate de todo lo que dijo Enzo.

En primer lugar, el mendocino hizo referencia a sus maestros en su carrera. "En Estudiantes me tocó compartir un vestuario de ganadores. Con 21, 22 años estaba compartiendo vestuario con Juan Sebastián Verón. Aprendí a tener esa madurez para mirar, saber, aprender y escuchar a futbolistas con una trayectoria grandísima. De Verón fue del que más aprendí. Después como técnicos siempre nombro a Sabella, Jorge Jesús y Gallardo, son los tres que más me han marcado", dijo.

"Sabella me enseñó a que si quería hacer mi propia carrera, tenía que cambiar la cabeza, ser más profesional. Jorge Jesús me enseñó a tener otra visión de juego, me pidió que jugara por dentro cuando siempre lo hice por fuera. Y Gallardo me dio la oportunidad de cumplir mi sueño. Hace poco cumplí 34 y él me sigue sacando cosas que uno piensa que no tiene. Me sigue potenciando", explicó el volante.

Las Finales de Copa Libertadores

Enzo Pérez ha disputado tres finales del certamen internacional más importante del continente y en dos de esas ocasiones consiguió levantar la Copa. "Gracias a Dios, me ha tocado ganarla dos veces, y fueron muy emotivas, fueron con diferentes clubes. La Copa es muy linda por todo lo que se vive de antemano y todo lo que se vive después".

"De Madrid se me vienen muchas imagenes, el pitido final y el levantar la Copa es el momento máximo. Cada uno la vivió a su manera, yo por suerte tuve cerca a mis amigos, mi familia, mis hijos, mi señora. Haberla logrado es algo que va a quedar en el recuerdo".

Sobre la Final en la Bombonera (partido de ida), el futbolista aclaró: "Se dio el hecho de entrar y mirarlos. Pero sin ningún tipo de reacción o de hacer ningún gesto. Era entrar y mirarlos a los ojos como ellos también te miran. Sabíamos del ambiente que se iba a vivir pero no fue por nada especial".

Por último, no olvidó sobre la última final que disputó ante Flamengo. "Perdimos pero siendo River. Yendo para adelante sin conformarnos con lo que ya habíamo conseguido", resumió.

Su debut en River

Enzo Pérez debutó ante Guaraní por Copa Libertadores en el año 2017. "Ya entrar al vestuario, ver la camiseta colgada con mi número y mi apellido me generó mucha emoción. Tuve que aguantar un poco las lágrimas porque no era algo solamente mío, si no también de mi familia. Cada vez que recuerdo algo de ese partido, de esa situación, en este caso el hincha de River que tiene la posibilidad de jugar en el equipo del que es hincha, sabe la importancia que tiene".

Entre risas, Enzo recordó un recuerdo que le dejó por aquel entonces el defensor central de Guaraní, Robert Rojas, hoy jugador de River. "Él me sigue diciendo que no fue. Pero si, hasta el día de hoy tengo la marca, me tuve que hacer un vendaje y después del partido me tuvieron que poner 6 o 7 puntos", recordó sobre su compañero.

La mentalidad de Gallardo

El mendocino se refirió al hambre de gloria de Marcelo Gallardo, actual entrenador del plantel. "Él siempre nos dice que con jugar bien ya no alcanza, que hay que ser inteligentes, tener intensidad , tener hambre, seguir ganando cosas, correr mejor, ocupar mejor los espacios y darle otro funcionamiento al equipo", indicó el número 24.

Enzo acumula 5 títulos con la camiseta del Millonario, entre ellos una Copa Libertadores de América. En este 2020 apunta a ir por más, como lo indica uno de sus mentores, el Muñeco.