Nahuel Arena: una experiencia curiosa en Bélgica y su sed de revancha con el Tomba

En la dulce espera hasta junio, en su primera experiencia por el viejo continente y a la espera de la habilitación para poder debutar en Europa, Vavel Argentina dialogó mano a mano con Nahuel Arena. El ex defensor de Godoy Cruz, no dejo tema sin tocar entre lo más destacado: su actualidad, el recuerdo de la Superliga pasada, qué sucedió cuando arribó a Bélgica y porque todavía no podía firmar con el Lokeren Oos-Vlaanderen de aquel país.

- ¿ Qué recuerdos tenés de Godoy Cruz?

- Muy lindos recuerdos, del gran grupo que teníamos , gente del club, hinchas , la verdad me encantaría poder volver y triunfar en Godoy Cruz.

- Viniste de Vélez a Godoy Cruz. ¿ Le costó pasar de reserva a primera directamente?

- Sí, creo que lo que mas costó fue eso. Adaptarse a la diferencia entre reserva y primera cuesta mucho, y me costó al principio. Después vas viendo y adaptándote de otra manera, vas adquiriendo experiencia y es muy inoperante.

- ¿ Quién le avisó que no te iba a tener en cuenta de cara a este año?

- El técnico actual, Mario Sciacqua, me lo supo decir en la cara y antes de que arranque la pretemporada en Buenos Aires, un muy buen gesto de su parte fue.

- ¿Le gustaría tener una revancha en el corto plazo en Godoy Cruz?

-Claro que me gustaría tener revancha pronto, es un club increíble en todo sentido.

-En la Superliga pasada, no tuvieron una buena campaña. ¿Dónde tuvo el punto débil de la temporada pasada?

-Creo que nos fue costando adaptarse a los cambios de técnicos y formas de juego, sumando a que no nos estaban saliendo bien las cosas y no contamos con mucha suerte tampoco.

-¿Seguís de cerca la campaña de Godoy Cruz? ¿ Cuándo tenés que volver de nuevo al Tomba?

- Obvio, no me pierdo ningún partido a pesar de las cuatro horas de diferencia. Disfruto de ver los partidos y ver como mejora día a día, el equipo. Tengo que volver ahora en junio a Godoy Cruz, y veré estando ahí que me depara mi futuro.

- Ahora estás en Bélgica. ¿ Qué sucedió cuando apenas arribaste? Si podés contar el problema de papeles que hubo.

- Acá el club afrontó algunos temas económicos que no le permitieron la habilitación para que pueda jugar en enero, ni tampoco firmar el contrato. Solamente tengo permiso para entrenar y a partir de junio me inscriben para poder jugar

-¿ Como esta actualmente tu presente en la primera experiencia europea?

- Me senti cómodo en el país, en el club, me adapte bastante rápido por mas que no he podido jugar. Es distinto el fútbol y la vida, pero muy lindo en todo sentido.

- ¿ Con qué club te encontraste en Bélgica?

- Me encontré con un club muy ordenado, muy cómodo, con buena gente y predisposición por y para mi, de parte de jugadores y gente del club.



-¿ Cómo está Bélgica con el coronavirus?

- El tema ya esta bastante controlado acá, no hay tantos casos. La gente tomó las precauciones necesarias por la cuarentena y no se propago mucho el virus.

- El gobierno de allá. ¿Implementó la cuarentena obligatoria?

-La ha implementado ya desde el 17 de marzo, han sido muy estrictos con multas y demás. Por suerte la gente lo entendió y respeto mucho

- ¿ Qué mensaje da el gobierno ante la cuarentena obligatoria?

- Pide tranquilidad a la gente, que respetemos la cuarentena y que miremos la situación de otros países europeos, que se tomaran las precauciones necesarias para que el virus no se propague mucho

- ¿Cómo enfrentan la cuarentena obligatoria?

- La gente ha respetado mucho la cuarentena, casi ni se ve gente caminando por la calle. En mi caso, la paso jugando a la play y entrenando en casa, es la única forma de que pase rápido el día.

-¿ Estás de acuerdo que todo este parado por el coronavirus?

-Si totalmente de acuerdo con las decisiones tomadas por los países con respecto al fútbol y al día a día de la gente. Yo creo que es un tema complejo que al principio lo subestimaron y al ver la situación en otros países están empezando a tomar consciencia de a lo que nos enfrentamos.



PING PONG.

Nahuel Arena es: Una persona tranquila, familiar y de principios

Mejor entrenador que tuve en mi carrera: Gabriel Heinze, me terminó de formar como jugador y aprendí mucho con él.

Referente en el puesto: Virgil Van Dijk, pero en su momento Diego Lugano

Messi o Cristiano Ronaldo: Messi, sin dudas

FIFA o PES: FIFA, estoy todo el día jugando

FICHA PERSONAL

Nombre completo: Nahuel Arena

Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1998

Edad: 21 años

Posición: Defensor

Club actual: Lokeren Oos-Vlaanderen, segunda división Bélgica

Clubes anteriores: Vélez y Godoy Cruz