Mariano Donda: de Mendoza a los lujos de Emiratos con Maradona

Allá por el 2011, con Jorge Da Silva como entrenador de Godoy Cruz en reemplazo de Omar Asad, dentro de la columna vertebral del DT uruguayo era indiscutido Mariano Donda, el talentoso enganche que levantó el teléfono y dialogó mano con Vavel Argentina, donde contó su antecedente por el Expreso, sus sensaciones luego de la experiencia de haber sido dirigido por Diego Maradona y su vida después de ponerle punto final a su trayectoria.

- ¿Qué recuerda de su pasado por Godoy Cruz?

- Ni b ien (la persona que me representaba) me llamó para comentarme de esta oportunidad, no lo dudé ni un minuto, porque sentía que no quería especular y Godoy Cruz podría sea una gran posibilidad para mí (y más en un momento que venía con muchos meses de párate). Recuerdo haber llegado 48 horas después de la propuesta, haberme hecho resonancias de rodilla, tobillos y cadera, estar esperando la respuesta del club en hotel, y recibir el llamado que no había pasado. Los primeros seis meses jugué 4 minutos y el último partido del torneo. Fueron meses muy difíciles pero sin el apoyo de mi familia no hubiese logrado tener esa continuidad emocional para sostenerme.

- ¿Dónde está la clave en el último tiempo para que Godoy Cruz haya clasificado a la Libertadores y haya luchado por campeonato?

- Creo que la clave estuvo en la visión a la hora de contratar futbolistas. El club, por muchos años, creó una identidad en donde seleccionaba jugadores específicos en momentos particulares de cada uno, pero en muchos casos con historias de buenos momentos. Contreras (en su momento) y Manzur procuraron el poder devolverles a esos jugadores la posibilidad de reencontrarse con su mejor versión, ayudados por una hermosa provincia, instalaciones de calidad y un público que acompaña. Ese círculo se cerraba con la calidad humana tanto de las personas que ya trabajaban en el club, y entonces se podía decir que, si las cosas las hacías bien, ibas a tener más chances de que te salgan bien. Ese premio fue tener planteles competitivos y jugar torneos Internacionales.

- ¿Seguís la campaña de Godoy Cruz actualmente?

- Sigo la campaña, veo todos los partidos y espero que puedan volver a las fuentes porque el club merece regresar a ser protagonista. Tiene un plantel joven que necesita rodaje. Ese rodaje se llama experiencia y para eso el mundo tombino tendrá que tener paciencia y confiar en el proyecto.

- ¿Te seguís hablando con gente vinculada a Godoy Cruz?

- Tengo una gran amistad con German Voboril, Israel Damonte, Nico Sánchez, Con el Osito Sigali, Zelmar Garcia, Chiki Carranza, Roberto Russo. Últimamente retomé el contacto con el Pipa Villar, Nico Olmedo. Las redes sociales hacen que te acerquen en la distancia. Más allá de las exigencias, la hemos pasado muy bien formando un hermoso grupo y creo que eso se vio reflejado en los resultados.

- ¿Te gustaría volver en el día de mañana al Tomba a ocupar otro puesto?

- Ahora que miro el fútbol desde afuera de la línea, me gustaría formar parte de un proyecto en el cual poder desarrollar un área técnica complementándose entre el plantel profesional-Reserva-Divisiones Juveniles Mayores. Creo que los detalles hacen la diferencia y me llama mucho más la atención el poder acompañar el desarrollo de un deportista para que tenga herramientas autónomas de decisión, que tener que ponerme a cargo de un plantel para que me juzguen cada partido si soy bueno o no.

- ¿Qué recordás del día a día con el Tomba?

- Los primeros 6 meses fueron muy difíciles. Jugué solo 4 minutos hasta la última fecha del primer semestre y realmente me costó mucho. Igualmente entrenaba de la mejor manera, buscando sumar desde donde me toque. El grupo era fantástico y eso colaboró a pasarlo de la mejor manera. Sabía que llegaba a un equipo formado, que conseguía resultas dentro y fuera de Mendoza, así que lo único que tenía que seguir haciendo era entrenar, apoyar y esperar mi posibilidad. Vivía para el fútbol y mi rodilla. En la mañana entrenaba con el plantel y 4 de 5 días en la tarde iba al kinesiólogo a realizar trabajos complementarios. Lo hice desde el segundo día que firmé el contrato hasta el día anterior a irme de la ciudad.

- ¿Qué recordás de aquella noche del Florencio Solá y la mala actuación de Laverni en el 2011? ¿Después Laverni se disculpó con ustedes?

- A modo de ver el futbol, entraría entre los 10 partidos más bochornosos de los últimos 10 años sin dudas. Creo teníamos equipo para salir campeón, y lamenté mucho que ese partido nunca tenga la repercusión mediática que merecía por no ser un equipo de los denominados “Grandes”. Laverni nunca se disculpó con ninguno de nosotros, la AFA no se disculpó con ninguno de nosotros y menos al saber que a Laverni lo habían parado poco (no recuerdo si dos fechas). Era para que se quede pensando en su casa lo que restaba del año viendo la repetición. Más allá de eso, no sé si fue más grotesco el gol que no cobró del Pipa o el penal no cobrado en el último minuto. Increíble (se lamenta).

- Cuando te fuiste de Godoy Cruz, te fuiste a Emiratos pedido por Maradona. ¿Cómo fue esa experiencia en Emiratos con Maradona?

- Haber sido llamado por Maradona fue un regalo para mí, para mi familia (amigos incluidos) y para el club. Me llamó Diego después de un partido vs Racing (ganamos 3 a 2 de visitante e hice dos goles). Me sonó el teléfono, era él, le corté las 2 veces ya que pensaba que Israel Damonte me estaba molestando, pero a la tercera vez su abogada me llamó y me pasó con Maradona. Solo me dijo una cosa: quiero que el próximo año estés en mi proyecto, y la verdad fue imposible decir que no. Era parte del proceso de Maradona en Dubai y ha sido un gran orgullo tanto para mí como para mi familia.

- ¿Cómo es el día a día con Maradona?

- Era toda una incógnita para mí porque personalmente no lo conocía. Me sorprendió para bien, ya que era una persona comprometida por el proyecto deportivo, enchufado, motivado, trabajador. Cada uno tenía un rol en su cuerpo técnico, lógicamente potenciado por su presencia. Se quedaba a tomar mates con nosotros en el vestuario, se sumaba en los picados en el día previo a los partidos. Como si nos conociera desde siempre. Hemos ido a la mitad del desierto a jugar e increíblemente cientos de personas lo esperaban para una foto. Impresionante.

- ¿Qué le produce la llegada de Maradona nuevamente al Fútbol Argentino?

- Me dio mucha alegría que vuelva al Fútbol Argentino, sobre todo porque a él le hace bien estar dentro del campo de juego. Él es parte de todos nosotros y verlo cada fin de semana es gratificante. Ojalá esté bien en el día a día y pueda seguir disfrutando de su pasión.

- ¿Qué comparación hace de la liga de allá con el fútbol argentino?

- Son dos ligas totalmente diferentes. Hay algo que no se puede modificar y es la historia. La liga del Fútbol de Emiratos se profesionalizó hace algunas décadas y está en pleno desarrollo. Cada uno a su manera pretende ganar, pero nosotros somos llamados porque tenemos ese plus que no se puede comprar: amor propio para derribar barreras y ese ejemplo es el que buscan seguir. En la forma de entrenar prácticamente son las mismas, ya que la tecnología propició muchas herramientas para actualizar entrenamientos, pero la intensidad del Fútbol Argentino, ya sea en partidos oficiales como en los entrenamientos, es algo que deja distante a ambas ligas.

- ¿Esta de acuerdo con la postergación del fútbol por el coronavirus?

- Totalmente de acuerdo. Estamos viviendo algo histórico, en donde la tierra nos detuvo y hoy vemos pasar la vida por la ventana. Los deportistas y las persona que trabajan alrededor del fútbol seguirían en riesgo si el fútbol continuase.

- Si actualmente, te encuentras en Emiratos. ¿Cómo está allá el Coronavirus?

- Desde finales del 2014 que estoy en Buenos Aires pero internet nos permite a todos estar comunicados. Hablo con amigos que siguen viviendo ahí, y siguiendo las indicaciones de la OMS. Han decidido suspender momentáneamente la liga de fútbol y tomar las medidas preventivas en el país, pero sin detener del todo la economía local. Los bancos por ejemplo operan normalmente, las autopistas están habilitadas para la circulación, existen controles estrictos en el Aeropuerto, pero el que puede se queda de forma preventiva en su casa. Es un país muy occidental donde los diferentes continentes del mundo conviven en una misma ciudad.

- ¿Cómo observa a la Selección Argentina de la mano de Scaloni?

- La Selección Argentina se encuentra en un proceso de reestructuración total, en donde el seleccionado de fútbol vive cambios constantes. No es fácil entrenar futbolistas 4 días cada dos meses, con un cuerpo técnico que va realizando sus primeros pasos y un proyecto que todavía no es claro. La Selección tiene que ser un espejo de la idea que bajan desde la AFA, de representar los valores del fútbol, una idea de juego, conceptos claros, proyectos a mediano-largo plazo sabiendo que los resultados llegaran si las cosas las intentas hacer bien y mientras desde la AFA no logren en el tiempo respetar una línea de trabajo (más allá de los resultados) será muy difícil sentarse y verse representado.





Ping pong

Mariano Donda es: Creo que espero ser recordado como buena gente, con valores, empático del prójimo. Decirte lo que soy es hablar de mí y es lo que menos me gusta hacer.



Goles favoritos en Godoy Cruz: El primero ante All Boys en la última fecha del último semestre de 2010, y el gol de penal contra Racing (último minuto y clasificación a la copa)



Referente en el puesto: Siempre me gusto Verón. Su visión y su pegada me motivaban a practicar cada día una herramienta que sabía tenía, pero debía potenciarla.

Entrenador que me marcó en mi carrera: Antonio Conte. Lo tuve en Bari (Italia) un año y medio. Me marcó como jugador y persona.

FIFA o Pes: Conversar, jugar a las cartas, compartir unos mates, en mis momentos de concentración era leer, ver alguna película, escribir. Nunca fui amante de la Play o esas cosas.

Ficha personal

Nombre completo: Mariano Martín Donda

Apodos: Canario, Maradonda, Cabezón

Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1982. Buenos Aires, Argentina

Edad: 38 años

Posición: ex mediocampista creativo. Coaching Ontológico. Tercer año del curso de entrenador

Carrera como jugador

Nueva Chicago 2003-2007

Bari-Italia-: 2007-2010

Godoy Cruz: 2010-2011

Al Wasl-Emiratos Árabes Unidos-: 2011-2016