Omar Asad: un "Turco" de buenas campañas con el Tomba 

Con la cuerda floja y el barco a punto de hundirse, en el 2010 llegaba a Mendoza un desconocido DT dando sus primeros pasos y buscando mostrarse, de la mano de Mario Contreras como presidente de Godoy Cruz con la misión de salvarse del descenso; así llegaba: Omar Asad. El "Turco" como se lo apoda, dejaba atrás la reserva de su querido Vélez y asumía en su primer reto en primera división. Ahora, Asad dialogó mano a mano con Vavel Argentina.

- ¿Cómo fue su llegada a Godoy Cruz?

- Me llamó Bragarnik, había una posibilidad y la hicimos un día, en su oficina tipo 19 de la tarde; estaba Mario, un fenómeno, charlamos un poco. Fue un miércoles (recuerda), al día siguiente me llama Cristian y me dice que era yo el entrenador.

- ¿Qué recordás de su paso por Godoy Cruz?

- Mucha ansiedad en la previa porque ya quería estar en contacto con el plantel, una vez que estaba en Mendoza empezamos a organizar la pretemporada. Llegué un sábado y el domingo hicieron un partido de la reserva con la liga para sacar jugadores, ahí sacamos a Zuqui, Garro. Ese año fue fantástico, el primer semestre fue diez puntos y el segundo fue once unidades, coronamos un año maravilloso único, el primer torneo terminamos invicto de local y el segundo al revés, terminamos invictos de visitante.

- ¿Qué sensaciones te dio en su momento que fuiste el primer entrenador que lo clasificó a una Libertadores?

- La sensación fue un orgullo y es un halago enorme ser el primero, se veía venir porque se sumaba de a tres en varios lados, fue un placer haber dirigido a esos jugadores y entrar a una Libertadores, se logró con justicia, y sobre todas las cosas jugando bien al fútbol.

- ¿Dónde estuvo la clave en aquella histórica campaña del 2010, donde se salvó del descenso y se peleó el campeonato hasta el final?

- Creo que la clave, la única y la más valiosa, es los jugadores que no dejaron de creer; los cuatros refuerzos que trajimos (Carranza, Ramírez, Castillo y Sánchez), los cuatro vinieron pleno y la rompieron, lo salvamos de la promoción y peleamos el campeonato. Era un plantel enorme y ojalá se vuelva a repetir.



- ¿Qué mensaje le transmitió a los jugadores en aquel momento, que venían bajoneados y con la presión de salvarse del descenso?

- Simplemente hablarle con lo que traía con mi forma de trabajar, porque veía lo que había abajo y si se convencían, se concentraba en el trabajo no solamente íbamos a salir del descenso, sino pelear el campeonato. Hubo mucha unión entre todo en ese plantel, no solamente los resultados te alejan del fondo sino también te acercan a la cima.

- ¿Se sigue hablando con ex dirigido de aquel equipo? ¿Se puede saber con quién?

- Sí, mantengo contacto con varios al "Mago" Ramírez lo llevé de ayudante de campo en Estudiantes de San Luis, hablo con Higuaín, con la mayoría estoy hablando y con todos. Estoy orgulloso de todos.

- Luego tuvo un segundo paso, que fue regular. ¿Qué sensaciones le dio aquel torneo?

- Mi segundo ciclo fue agarrar al equipo faltando ocho fechas, en cuál no estaba nada bien y lo mejoramos desde el rendimiento, en el otro torneo no hicimos un buen mercado de pases y lo pagamos, no me quería ir.



- ¿Sigue de cerca la campaña de Godoy Cruz?

- Sí, sigo todo, del Tomba estoy atento a todo.

- ¿Le gustaría tener una revancha en Godoy Cruz?

- Sí, la revancha sería la vuelta de la gloria, no es para revalidar lo hecho anterior y buscaría ir por más.

- ¿Qué extrañas del día a día en Godoy Cruz?

- Mucho extraño, en esa época, no trabajamos con mucho material. Godoy Cruz, me ganó el alma y a pleno, cómo me trató la gente con alegría y con placer, estás haciendo lo que más te gusta hacer y vas contento, la mística dentro del club ganadora y nos quedamos ahí.

- Fuiste campeón del mundo con Vélez. ¿Qué recordás de aquel logro histórico?

- El máximo recuerdo, tuve la dicha de Dios de hacer ese gol y también haber sido elegido el mejor jugador de ese campeonato.





- Tuviste hasta hace poco, un paso por San José, en una entrevista comentó que no tenía para comer y que vivía de la calle. ¿Qué le dijeron los dirigentes de equipo de Bolivia?

- Fue un paso muy bueno en cuanto al rendimiento, al equipo lo dejé tres puntos al líder y teníamos un plantel muy corto, habían ocho juveniles dentro del plantel. Después lo demás fue malo, estuvimos en cuatro hoteles y tuvimos mala relación con la directiva, no teníamos para comer y nos vinimos por eso; no nos daban nada de comer, la pasamos muy mal.



- ¿Decidió terminar su contrato de manera anticipada o en común acuerdo con los dirigentes?

- No, termine el vínculo por medio de FIFA, lo demandé por ahí por falta de pago.

- ¿Como evalúa su pasado por San Lorenzo, Emelec, Atlas de México y Estudiantes de San Luis?

- En los cuatro cumplí el objetivo por el cuál me contrataron. San Lorenzo lo dejé en promoción, Emelec la obligación era pelear el campeonato, en Atlas y quedamos en semifinales de Copa de México. En Estudiantes de San Luis, algo parecido a Godoy Cruz y lo mantuve en la categoría.

- ¿Está de acuerdo que se haya detenido el fútbol por el coronavirus?

-Estoy totalmente de acuerdo, que se haya parado y más si está dando el virus dando vuelta entre nosotros; sería muy de gente nula de continuar jugando al fútbol.



- Desde el gobierno nacional, dictaron la cuarentena obligatoria. ¿Está de acuerdo con esa medida?

- Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la gente que no lo cumple. Llegué el 14 de marzo y todavía no salí ni a comprar, me siento a consciencia porque no tenemos que salir. Muy acuerdo, lo que dictó el gobierno nacional.

- Su hijo Yamil, está en Estados Unidos. ¿Nace un nuevo Turquito?

- Sí, Yamil está en Washington y nada que ver conmigo (risas). Yamil, juega muy bien es inteligente, muy vistoso, en los últimos dos años le agregó el gol.



HIJO E PADRE. Yamil(izquierda) y Omar(derecha), los Asad unidos. Foto: Web

- ¿Qué le produce ver de nuevo a Maradona en el fútbol argentino?

- Creo que Maradona siempre tiene que estar entre nosotros, es un aprendizaje para nosotros. Marcó una época de la gente mayor a treinta años y ojalá el fútbol le siga dando su espacio porque se lo merece.

- ¿Está de acuerdo con Scaloni que sea el DT de la Selección Argentina?

- Con Scaloni actual, sí me gusta, con el anterior que había arrancado no me convencía y hoy en día se ve mucho mejor al equipo. Veremos como estamos en los encuentros que se dispute por los puntos en la Copa América y en las Eliminatorias.

- ¿Le gusta el perfil de Heinze como entrenador?

-Si me gusta, es un buen DT, tiene cosas interesantes, a veces tiene sus errores como todos; la mayoría tiene sus cosas buenas y malas, según el equipo y en la situación que esté. Mostró capacidad.

- ¿Qué opinión tiene sobre Mauro Zárate?

- Es un distinto, tuve el enorme en sexta división en Vélez, tiene todo recorrido y experiencia. Después lo que hizo, cada uno es dueño de sus actos.

- ¿Qué recuerda de su pelea con Caruso Lombardi?¿Después se volvieron a encontrar?

- Fue una vergüenza, cuando apenas lo miré en la televisión y luego lo volví a ver en un Vélez- San Lorenzo, ya está, ya pasó. En su momento, me llamó, hablamos y ya quedó en el olvido.

Ping pong

ALEGRÍA. Asad posa con uno de sus trofeos que consiguió en su carrera. Foto: Web

Música favorita: No tengo



Sueño pendiente: Dirigir en Europa



Serie o película favorita: Gladiador



DT favorito que tuvo en su carrera: Carlos Bianchi

RETRO. Asad(derecha) con Bianchi(medio), el "Turco" admira al ex DT de Vélez. Foto: El gráfico



Mejor entrenador del mundo: Jürgen Klopp

ADMIRACIÓN. Asad elogió a Klopp. Foto: Web

​​​​​​

Ficha personal

DATOS. Asad y su curriculum personal. Foto: Web

Nombre completo: Omar Andrés Asad

Apodo: Turco

Fecha de nacimiento: Buenos Aires, Argentina. 9 de abril de 1971

Edad: 48 años

Puesto: DT. Ex delantero

Carrera como jugador

Vélez: 1992-2000

Carrera como entrenador

Vélez (reserva): 2009

Godoy Cruz: 2010

Emelec -Ecuador-: 2011

San Lorenzo: 2011

Godoy Cruz: 2012

Atlás -México-: 2013

Estudiantes de San Luis: 2016-2017

San José -Bolivia-: 2020