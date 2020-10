Romero: "Estamos muy contentos con el rendimiento que estamos teniendo"

El delantero de Defensa y Justicia, Braian Romero, aseguró, en un reportaje con el programa de radio Segundo Tiempo: "Estamos muy contentos con el rendimiento que estamos teniendo. Hoy en día Defensa y Justicia tiene una identidad muy marcada. No sabemos jugar de otra manera que no sea así. Podemos darle batalla a cualquier equipo que esté jugando la Copa Libertadores”. Sin embargo opinó: "Somos un equipo que está en construcción, por eso con Olimpia tuvimos algunas cosas que hay que corregir y trabajamos en la semana para eso".

Después, el atacante del conjunto de Florencio Varela reconoció: "Sería normal que con el correr del tiempo y los partidos empecemos a sentir el cansancio y el párate que tuvimos de seis meses por la pandemia". Luego destacó: "Me gustó más mi gol contra Delfín, por el significado en el partido. Sirvió para abrir el partido". Por último Romero opinó sobre su etapa en Independiente: "Siempre me reclamé a mi mismo no haber podido jugar cuatro partidos seguidos en Independiente. Quizás no estuve a la altura de un club así, no lo sé."

Por otro lado, el goleador de estos dos encuentros que disputó el Halcón, puntualizó en una entrevista con el programa de radio Planeta Defensa: "Tenía muchas esperanzas y confianza, por eso llegué al club. Muchos me decían al oído que ya estábamos eliminados de la copa, pero eso me incentivo mas". También deslizó: "Sabía a lo que venía a Defensa y estaba enfocado en venir a demostrar".

Por otra parte describió: "Tenemos un merendero, no me gusta que salga en todos lados porque lo hacemos de corazón". Asimismo, detalló: "Mi suegro amasaba las rosquitas, mi mamá calentaba la leche y mi nena repartía. Nos ingeniábamos nosotros mismos, lo hacíamos en la calle porque no teníamos lugar". Nuevamente el ex delantero volvió al terreno del fútbol y señaló: "Desde que vine a Defensa me planteé jugar cuatro finales, es muy importante para el club avanzar de fase. Primero está lo grupal y después lo individual viene solo".

A su vez afirmó: "Mi foco está acá en demostrar y ayudar al equipo". Mientras tanto valoró: "La competencia de la Copa Libertadores son noches mágicas que se ganan con detalles, no alcanza con jugar bien hay que jugar excelente como dice Hernán (Crespo) puertas adentro". Por último resumió: "La esencia del equipo es arriesgar y salir jugando, corremos riesgos pero es nuestra identidad".