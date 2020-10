Entrevista. Maximiliano Rosa: "Quiero dejar a Temperley en lo más alto de la tabla de clasificación"

La revolución de los deportes electrónicos se convirtieron en la demostración de que dos universos tan distantes para la sociedad, como los "alienantes y sedentarios" videojuegos, y los "saludables y competitivos" deportes tradicionales, lograron conjugarse en forma perfecta, para cubrir la necesidad de superación de toda una generación de adolescentes y niños.

Es cierto que el fútbol virtual viene creciendo de forma exponencial en los últimos años en Argentina y esto hace que los clubes tradicionales se introduzcan en los deportes electrónicos. Hace un tiempo impensado, hoy es una realidad: los deportistas digitales están en cada vez más instituciones.

Temperley se introdujo en los eSports y no para de crecer, en plena pandemia, anunció la participación en la liga de PS4 NBA 2K20 y en la F1 2020. De este último deporte electrónico hablamos con Maximiliano Rosa, uno de los dos pilotos del equipo que viene de salir primero en la segunda fecha disputada en Bahréin; Además, comparte la primera posición en la tabla general con 43 puntos.

Si bien todavía falta mucho, Temperley es uno de los candidatos a lograr el tan ansiado ascenso, que solo lo van a poder lograr dos equipos, y que por el momento lo estaría consiguiendo, ya que se encuentra segundo con 43 puntos, por debajo de Faucets Esports que tiene 70 unidades.

- ¿Cómo comenzaste en esto de la Formula 1 en los eSports?

Empecé de manera casual, la verdad es que no fue buscado, ya que fue gracias a dos amigos, uno de ellos se llama Federico, quién fue el que me convenció de que juguemos devuelta al F1, porque yo lo tenía medio abandonado. Así empezamos a jugar, se nos prendió la lamparita de buscar más gente, y comenzamos a buscar ligas hasta que un amigo nos hizo contacto con SimARG Formula (Liga Formula Argentina Uno Play Station 4), en donde ingresamos finalmente en la categoría 4. A partir de ahí se me dieron posibilidades de competir en otros campeonatos, compitiendo a nivel internacional y en Latinoamérica, pero así fue como me fui introduciendo en este mundo.

- ¿Cómo se da tu llegada a Temperley eSports?

Mi llegada a Temperley se da con la apertura de SimARG Formula a los equipos eSports. Cuando se confirmó eso, estaba bastante entusiasmado, había estado viendo los perfiles de los equipos y me sorprendieron bastante los clubes de fútbol que estaban ahí, el poder competir y representarlos, me hacía ilusión. Un tiempo después del Draft, se contacto conmigo Brandon Fiorenza (encargado del equipo Temperley eSports), que al igual que Valentín, siempre desde un comienzo fueron atentos, nos brindaron la atención necesaria y todo su apoyo, tanto a mí como a mi compañero Joaquín (Wigley).

- ¿Cómo son tus entrenamientos y cuántas veces por semana practicas?

Los entrenamientos consisten en reconocimiento de la pista, ya que la categoría 2 es sin trazadas, ni ABS, por lo tanto no hay ninguna ayuda, por eso procedo a reconocer la pista en el modo contrarreloj, en donde trato de sacar los puntos de frenado, de aceleración, donde puedo ganar más tiempo y recortar la pista. Cuando ya agarro un poco más de confianza con el circuito, el trazado y el auto, busco un setup que me quede estable, que lo sienta cómodo, para así luego llevarlo a probar en carrera, para que suceda eso, voy a practicar a una sesión de entrenamientos con algunos amigos y Joaquín, mi compañero de equipo.

Con respecto a la duración de entrenamientos, son masomenos de 2 horas, en donde también hacemos qualy y carrera. Si bien, por una cuestión de estudios no puedo estar todo el día practicando, me trato de hacer un lugarcito para poder entrenar 2 o 3 veces por semana y así tener el nivel de la categoría y de los chicos, que van muy rápido.

- Pasaste de correr en un coche de Red Bull Racing, a uno de Williams Racing, ¿eso cambió en algo?

Red Bull Racing es un auto que aprecio, me gusta mucho, porque es con el que gane mi primer y único título en SimARG Formula en la categoría 3, hace 2 o 3 temporadas atrás. Me gusta estéticamente, aunque en el F1 2020 todos los coches están al mismo nivel, uno se termina acostumbrado a la visión, al volante, sonido de motor y te queda como esa nostalgia de extrañar, pero bueno fue lindo pasar a Williams Racing, ya que tiene bastante historia, me encantó mucho. En cuanto a las diferencias entre ambos, por ahí se notan en la cámara y en el volante, entre otras cosas, pero son simplemente detalles, no afecta tanto a lo que es el rendimiento en sí.

El auto de Maximiliano Rosa (Battle Axe), quién corre con la constructora Williams Racing

- La F1 depende mucho de la individualidad, pero también desde lo grupal, en este caso, ¿qué significa para vos tener a Joaquin Wigley cómo compañero?

Mi filosofía más que nada para el torneo y para lograr el ascenso, siempre fue aportar para el equipo. De hecho, en mi primera temporada de SimARG Formula, salí campeón de constructores en la categoría 4 con Germán Pato, un piloto que ahora está en la categoría 2. Él fue mi primer compañero de equipo, los dos siempre apuntábamos a eso, y yo cuando hago equipo con alguien, es lo que busco.

Joaco es una persona bastante idónea para el puesto, rápido y consistente, y ahora mismo está practicando con volante, todo el equipo le está brindando el apoyo. Entre nosotros siempre estamos dándonos una mano, nos pasamos tiempos, setups y además me ayuda con algún punto de circuito en el que se pueda ganar tiempo, en que marcha y como se pueda entrar a una curva y así estamos, siempre nos vamos dando una ayuda, más que nada, ese compañerismo que es bueno tener, y es bueno saber que se puede contar con un compañero de equipo para pelear el campeonato de pilotos y para dejar a Temperley en lo más alto de la tabla de clasificación.

- La categoría 2 se nota bastante dura y peleada, ¿cuáles son tus sensaciones en este inicio de campeonato?

La categoría 2 es muy peleada y competitiva, hay muchos pilotos con un nivel muy alto. Mi inicio de temporada lo hice dándolo al 100 porciento, ya desde la pretemporada empecé a prepararme bastante, sabía que iba a ser muy dura la competición y espero estar preparado para lo que viene.

Ya se jugaron dos fechas, empezamos en Australia, en donde tuve mala suerte y un poco de culpa por cometer un error de 3 segundos que le dio la victoria a Matías Apuzzo, el piloto de Faucets eSports, así mismo quedé en el segundo puesto, con un poco de sabor amargo, sabiendo que podía quedar primero, pero así son las carreras. Por suerte tuve revancha en Bahréin, que fue un capítulo aparte, el cual dejó un Safety Car tempranero que cambió toda la estrategia, en donde decidí entrar en boxes, lo mismo hizo otro chico, con el cual nos jugamos a dejar todo hasta el final, y así fue, pese a traer un desgaste importante en los neumáticos, lo pude manejar, y gracias al apoyo de Joaco y Fede que estaban conmigo en el audio, me guiaba por los tips que me iban tirando para poder llegar con los neumáticos en el mejor estado posible.

- ¿Este buen arranque es importante desde lo anímico?

Es muy alegre que puedo estar en el top 5, hay pilotos que estamos peleando constantemente, estamos muy cerca en las clasificaciones, en este comienzo se vio reflejado, se marca la diferencia por pinchaduras o errores, pero está muy pareja la categoría y es bastante motivador saber que estoy ahí peleando, espero que se mantenga así y pueda ser un contendiente al título de la categoría 2, que es lo que espero.

- ¿Cómo te preparas para competir en esta tercera fecha que se va a disputar en el circuito de Hanoi, Vietnam?. Muchos hablan que es un circuito complicado, ¿qué opinión te merece esto?

Si, este circuito es bastante complicado y difícil, me trae recuerdos al de Valencia Street Circuit, que se corrió alguna vez en la temporada 2012, que al igual que el de Hanoi, es muy técnico, por el hecho de encontrar una trazada cómoda que te permita ser rápido, tanto en qualy, como en carrera. Hay mucha variedades de setups, y estrategias muy diversas, así que yo creo que va a estar muy interesante de ver, sobre todo por las paridades de equipos y pilotos que hay, seguramente va a salir una linda carrera. Hay que seguir preparándose, ya no queda nada para el Gran Premio, el cual al ser bastante técnico, lleva su tiempo, aparte que es nuevo, creo que nadie lo corría, por eso va a ser un empezar de cero y aprender sobre la marcha.

- ¿Cuál es tu próximo objetivo desde lo personal?

Mi próximo objetivo es ascender a la categoría 1, si se da el campeonato de la categoría 2, al igual que el de constructores, estaría bueno, me voy a entrenar para eso, voy a tratar de dejar lo máximo posible para dejar bien parado al equipo y subir de categoría.

Siempre los veo a los chicos de la categoría 1 y vuelan, son muy competitivos, están siempre dando batalla, por eso los admiro y viéndolos aprendo mucho, sobre todo de los pilotos más rápidos y experimentados de la Liga que siempre motivan a chicos como yo, o chicos de las categorías más bajas. Es bueno contar con el apoyo de ellos, siempre te dejan un mensaje, te motivan y es muy lindo eso.

- ¿Cuál es tu sueño?

Mi principal sueño es poder tener una victoria en la categoría 1 y pelear por el campeonato, con pilotos como Nicolás Melnyk, Matías Cunial y Nicolás Capellino, que para mi son los más rápidos de la categoría, me gustaría poder llegar a ese nivel, pero con practica y aprendizaje se puede conseguir. Si se puede subir un escaloncito más, a lo zonal, o competir en un torneo internacional, también sería mi sueño, no sé si llegar a los F1 Esports, ya que eso sería muy complicado, pero no descarto nada, hay que seguir con la mente positiva, dando pelea