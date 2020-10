Simeone: “La Selección siempre es exigencia"

El delantero de Cagliari, Giovanni Simeone, quien fue convocado nuevamente para integrar la Selección Argentina, aseguró en un reportaje con el programa de televisión Libero: “La Selección siempre es exigencia. Hay que disfrutarla pero una vez que estás, es exigencia. Estoy en un lugar que siempre quise y donde millones de personas quisieran estar. No me puedo relajar y no hablo de cuando estoy en la Selección sino cuando estoy acá también. La exigencia no empieza desde el primer entrenamiento, empieza desde el día que te llaman”. Además reconoció: “Todos los días me entreno para estar en la Selección”.

Después el ex atacante de River y Banfield afirmó: “De la Selección me impresionó la calidad humana del grupo, más allá de ser gente nueva. Me di cuenta que el grupo era fuerte. Eso hay que cuidar porque es lo más importante”. Por su parte describió: “Usé ese tiempo para mejorar y crecer. De afuera dirán ‘¿qué le pasó en la cuarentena?’ y yo me puse a mejorar. Ahí está el truco, ser constante y sobre todo, cuando estás mal, confiar más en tu línea de vida. Cuando vas bien es fácil, cerras los ojos y la clavas en un ángulo. Cuando te va mal, empezás a dudar y ahí es el momento”.

El ex jugador de Fiorentina señaló: “No le cierro la puerta al fútbol argentino. Nunca se sabe lo que va a pasar. Me encantaría volver a River para devolverle lo que me dieron de chico, pero no puedo proyectar nada”. Por último, el delantero de la alineación albiceleste comentó: “Me gusta aprender, crecer, estar en el detalle. Desde chico creo que lo más importante para un jugador es la cabeza. Si uno no está bien de la cabeza no llega a ningún lado. No solo la confianza, eso va en base a todo lo bueno que mejorás, el estado físico y mental”.