Entrevista Vavel. Juan Vita: “Es uno de mis sueños clasificar al Mundial con Nicaragua”

La ilusión está en marcha, dentro de una semana, el martes seis de octubre del 2020 será una fecha que quedará guardada en la carrera de Juan Vita, el DT “marplatense” hace pocos meses asumió en la Selección de Nicaragua en lugar de Henry Duarte. En la cuenta regresiva, el joven entrenador de 33 años, conversó mano a mano con este medio donde tocó diferentes temas en general: sus inicios en el fútbol, el motivo de su retiro, la etapa suya de jugador y además sobre su otra vocación.

BIOGRAFÍA. Vita y su curriculum personal. Foto: Web

-¿Cómo fueron tus comienzos en el fútbol?

-Empecé a jugar a los cinco años en San Martín de Los Andes, practicaba en el club y como todo niño, pasaba de lunes a lunes, en todo lado donde había una pelota jugaba al fútbol.

-¿Cómo llegaste a River?

- A los diez años, Juan Vitale nos llevó a probar a River y fue él, quien nos metió en la cabeza que podríamos vivir del fútbol, y quedé había una prueba de 500 chicos. Quedamos dos, asique feliz y me cambio la vida por completo.

EN NÚÑEZ. Vita y su pasado por River. Foto: Web

-¿Cuál fue el motivo de tu retiro siendo tan joven?

-Deje a los 22 años de jugar desde los 16 en adelante, me lesionaba mucho con desgarro musculares y me llevaba más tiempo la recuperación que compitiendo. A los 18, ya sabía que quería ser entrenador, que no iba a ser jugador por mucho tiempo más y comencé a estudiar la carrera de psicología.

-Con 26 años fuiste entrenador de Fénix. ¿Cómo fue tu primera experiencia como DT joven en un equipo de la Primera “B” Metropolitana?

- Fue buena porque arranqué a los 23 en el club, tuvo la posibilidad de dirigir otras categorías hasta que me fueron subieron. A los 26, terminé dirigiendo la Primera División de Fénix fue corta porque me llamaron de Banfield.

-¿Cómo fue tu llegada a la Selección de Nicaragua?

-Me recibieron muy bien, es un país muy amable con gente humilde y sencilla. Asique, estamos todos ilusionados con lo que viene.

-¿Te ilusiona con clasificarlo a su primera Copa del Mundo?

-Es uno de mis sueños de mis metas, más firme que tengo, pero sé que acá en Nicaragua todavía nos tenemos que afirmar con objetivos a corto y largo plazo.

-¿Cómo transitan los días previos al comienzo de tu ciclo con Nicaragua?

-Con muchas preparaciones comenzamos con Guatemala, el seis de octubre y hace once años no se le gana. Después jugamos con Honduras, que hace 55 años no se le gana. Nos estamos preparando para afianzar la idea, el grupo y los sistemas tácticos.

-¿Cuál es la diferencia entre dirigir a un conjunto a pasar a una Selección?

-Es totalmente diferente, en los clubes tenes mucho día a día porque competís todo el tiempo y tenes revancha en lo cinco días. En la Selección, tenes que armar otra lógica porque se juntan poco día ante de los partidos y el objetivo es afianzar un grupo, es más difícil.

-¿Cómo fue tu vida dentro de la carrera de psicología?

-La preparación mental es fundamental como la preparación táctica y física, sino nos ponemos a pensar las mejores Selecciones están fuerte mentalmente. El futbolista para que sea de elite y emparejando con la Selección en estos cuatro aspectos.

­-¿La juventud puede ser un factor clave a la hora de la competencia?

- No creo, que los entrenadores y jugadores se dividan en adulto o mayores, con personas que se preparan que van sumando experiencia y no que no trabajan o no hacen las cosas bien. Gracias a dios, desde los once años que me dio la vida, que me dio River y la meta que quiero.

-¿Cómo analizas la actualidad de la Concacaf?

-La Concacaf en sí, está creciendo mucho porque la Liga de México es poderosa y eso no se refleja en el nivel, a todas las Selecciones nos falta crecer mucho nivel de preparación. Se está haciendo todo lo posible para parecerse a otras conferencias, las clasificaciones al mundial son más difícil que la Sudamericana porque hay solamente tres cupos para clasificar a la Copa del Mundo