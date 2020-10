Martín Campaña: ''El tiempo pone todo en su lugar''

Tras superar el conflicto legal con Independiente por su salida unilateral, el uruguayo Martin Campaña dejó Independiente para emigrar al fútbol árabe y sumarse al Al-Batin.

Con un sentido mensaje en sus redes sociales, el uruguayo se despidió del pueblo rojo y reconoció que no se fue de la manera que hubiera querido.

''No me voy de la manera que hubiera querido, y nunca imaginé que así podía ser, pero esto no cambia un centímetro mi afecto por todos ustedes, que me recibieron y me alentaron todos estos años" escribió el arquero en su cuenta personal de Instagram.

''Fueron cinco años defendiendo la camiseta del conjunto de Avellaneda, pero sus diferencias con los dirigentes fueron más fuertes. Sin dudas, que el tiempo pone todo en su lugar" agregó.

''Claramente, no me voy de la manera que hubiera querido, y nunca imaginé que así podía ser, pero esto no cambia un centímetro mi afecto por todos ustedes, que me recibieron y me alentaron todos estos años, desde el primer día sin claudicar un minuto, eso no se olvida. Sin dudas, que el tiempo pone todo en su lugar''.

''Me llevo miles de imágenes, partidos memorables, amigos y recuerdos, y uno de ellos es haber dado la vuelta en el Maracaná, contra Flamengo, en esa final de la Sudamericana 2017''.

También 2 emociones que nunca las voy a olvidar: cada vez que me gritaban “Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo....” y cada vez que veía un niño de Independiente con el buzo de arquero, el 25 en la espalda y mi nombre abajo...

¡Por siempre Rojo!