Marginados

Los presentes de Sergio Romero y Marcos Rojo en Manchester United no es el ideal porque el técnico Ole Gunnar Solskjaer no los incluyó en la lista de convocados para disputar la Liga de Campeones. El ex arquero de Racing no tuvo muchas oportunidades de atajar en la Premier League, pero tuvo más participación en las Copas.

En el torneo inglés desde su llegada en 2015 solamente defendió el arco del United en siete ocasiones, mientras que en las Copas inglesas tuvo 26 presencias. A su vez, en los certámenes europeos, estuvo en cuenta en 28 encuentros. En las dos últimas temporadas, el ex guardameta de la Selección Argentina en los Mundiales de Sudáfrica y Brasil, no disputó ningún compromiso en el campeonato local. En esta edición de la liga, Romero no integró la lista de citados por el entrenador Solskjaer, quien tuvo en cuenta a David de Gea y a Dean Henderson.

En el rubro de los títulos, consiguió la Europa League en la temporada 2016/17, la FA Cup 2015/16, la Community Shield 2016 y la Copa de la Liga 2016/17. En la competencia europea, el ex guardameta de AZ Alkmaar fue de la partida en la final ante Ajax de Holanda. Tanto en la Community Shield como en la Copa de la Liga el ex guardavalla de Sampdoria de Italia estuvo en el banco de suplentes. En el ciclo de la FA Cup 2017/2018, el ex portero de la Academia fue titular pero en la final frente a Chelsea debió dejar su puesto.

En cuanto a Rojo, desde su regreso de Estudiantes de la Plata, tampoco integró la nomina de convocados por el técnico de Manchester United en los tres partidos que jugó hasta la cuarta fecha. No obstante los Diablos Rojos tienen un encuentro postergado frente a Burnley. El ex marcador de punta del Pincha en sus primeras cuatro temporadas en el United, desde 2014, disputó 107 compromisos en total. Sin embargo, en los dos últimos años, bajó considerablemente su consideración porque jugó 15 cotejos.