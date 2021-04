Falcioni tras la dura derrota ante Talleres: "hay que salir de esto rápido y pensar en lo que viene"

En el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres derrotó como local 3 a 1 al equipo dirigido por Julio César Falcioni por la octava fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Con respecto al primer tiempo, esto dijo el "Emperador": "No pudimos encontrar el juego, especialmente en el primer tiempo. El rival recuperaba rápido la pelota, eso nos obligó a jugar largo, y no tuvimos precisión en el pase largo. Y agregó: "Hubo una serie de errores individuales que hizo que el equipo no se sienta seguro."

"En el segundo tiempo fuimos a buscarlo de otra manera, los que entraron lo hicieron bastante bien y pasamos a dominar el partido y crear situaciones de gol. En el ST provocamos más juego, tuvimos más tenencia de pelota y fuimos más profundos", remarcó la superioridad de su equipo en la segunda mitad el DT del Rojo.

Además fue crítico en la jugada del tercer gol de los locales: "Creo que el tercer gol estuvo de más, fue una salida rápida y provocamos un penal de forma apresurada, pero estábamos jugados en busca del empate. Fue una corrida de ellos tras un despeje."

"Hoy hubo muchos errores individuales, no estuvimos firmes y no tuvimos la tenencia de pelota de otros partidos.- No pudimos entrar por afuera." Remarcó.

Por otro lado, en la próxima fecha se viene Racing, y el "Emperador" ya piensa en Clásico: "De aquí al clásico hay 8 días para trabajar, hay que salir de esto rápido y pensar en lo que viene. Hoy nos faltó tener el control de pelota de otros partidos. De aquí al domingo hay mucho tiempo para trabajar y poner lo mejor para el clásico."