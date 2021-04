Lucas Romero: “Hay que seguir trabajando y corregir los errores para el próximo partido”

Independiente y Talleres se enfrentaron en el Kempes, en un horario atípico, fue victoria para los de Córdoba por 3 a 1 ante los dirigidos por Falcioni. Tras esto Lucas Romero diálogo con la prensa.

“Fueron dos minutos que comenzamos a perder el partido. Fueron dos situaciones que no pueden volver a pasar, fueron desatenciones”. “En el fútbol de hoy cuando fallas, el rival aprovecha la oportunidad y te convierte” enfatizó el mediocampista con respecto a eso dos minutos fatales en cierre del primer tiempo.

Además Romero destacó la labor del equipo en la segunda mitad del partido: “El Independiente que todos queremos es el que vimos en el segundo tiempo, atacando por afuera y por adentro, yendo a buscar el partido”.

“El primer tiempo fue intenso, en un horario que no estábamos acostumbrados y quizás algo lo sentimos. Hay que salir con la cabeza en alto, hicimos el esfuerzo para dar vuelta el resultado, no pudimos porque por ahí no tuvimos la suerte para convertir ya que tuvimos ocasiones”. Se lamentó Romero.

Por otro lado, con la mirada en el clásico ante Racing en la siguiente fecha: “Hay que seguir trabajando y corregir los errores para el próximo partido”.

“El equipo estará algo golpeado por el resultado porque veníamos con la ilusión de llevarnos los tres puntos. Esto es fútbol y tenemos que levantar la cabeza. Estaremos metidos de cara al clásico”, afirmó Lucas Romero.