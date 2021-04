Vigente por goles y pases mágicos 

En el estadio Alberto J Armando, Boca dio vuelta el marcador y derrotó a Defensa y Justicia por 2 a 1 con goles de Carlos Tévez y Mauro Zárate. Por su parte, el tanto del cuadro de Florencio Varela lo marcó Walter Bou. En la primera parte, el ex goleador de Gimnasia y Esgrima La Plata no perdonó a la débil defensa boquense y con una buena definición abrió el marcador para el Halcón.

La visita no pudo mantener su leve ventaja porque en el primer ataque de peligro del Xeneize, el ex atacante de Manchester City, Juventus, Manchester United y Corinthians en posición de centro delantero empujó en soledad la pelota para firmar el 1 a 1. Luego de alcanzar el empate, la formación comandada por Miguel Ángel Russo generó algunas situaciones de riesgo pero no pudo aumentar las cifras.

Mientras tanto, en ese tramo, el conjunto orientado por Sebastián Beccacece no volvió a preocupar al arquero Esteban Andrada. Más tarde, en el segundo tiempo, Boca fue más protagonista porque continuó con su búsqueda y pudo aumentar las cifras. Almendra con un potente remate pudo complicar a Ezequiel Unsain, quien estaba unos metros afuera de su arco.

A pesar de que en cada avance, impuso condiciones debió tener cuidado con dos saques de esquina seguidos de Defensa y Justicia. Sin embargo, el Xeneize contó con un jugador de otro partido. Un delantero que mantiene su vigencia con sus goles, con los pases mágicos. Carlos Tévez en su faceta de enganche envió una pelota de oro al ex atacante de Vélez, quien no dudó y convirtió el 2 a 1.

El elenco de la Ribera con su plan de juego, no brilla pero su ataque es de temer porque es veloz y punzante. Los dirigidos por Beccacece no pudieron contrarrestar esa idea pero cerca del final pudo complicarlo. En su última llegada para el Halcón, Adonis Frías intentó la heroica pero Marcos Rojo lo detuvo con una infracción polémica que pudo transformarse en penal. No obstante, el árbitro no lo juzgó así y el equipo conducido por Russo sumó tres puntos clave para pelear un lugar en la clasificación a los tramos finales de la Copa de la Liga Profesional.