AXEL Paiva: “Agradecido por la confianza de Fernando Ruiz y mis compañeros” 

El mediocampista de 20 años, surgido de las inferiores del club. Se sumó a la lista de juveniles que hicieron su presentación oficial con la camiseta de Temperley. Llegó al “Cele” con 12 años y su momento de jugar con el equipo profesional fue contra Agropecuario a los 34 minutos del segundo tiempo.

- ¿Qué se sintió debutar con el equipo profesional?

Muy feliz por el debut con esta camiseta. Muchos años de sacrificio, esto lo esperamos junto con mi familia. Estuve tranquilo, porque tengo la confianza del técnico y mis compañeros. Entre con muchas ganas, lastima el resultado, pero disfrute mucho ese momento.

- ¿Qué te pareció la posición en la que te ubicó el técnico o cuál preferís?

Fernando me posiciona de interno por izquierda, no es tanto marca, sino más juego. Por suerte le agarre rápido la mano a esa posición, me gusta porque tengo mucho contacto con la pelota.

- ¿Hay algún jugador que tengas de referente?

Si, tengo muchos. Antes, miraba mucho a Independiente cuando estaba Ezequiel Barco, que cambia el ritmo en tres cuarto de cancha en adelante. También en Europa miraba mucho al Chelsea cuando estaba Edén Hazard, me gustan ese tipo de jugadores que no tienen miedo a encarar.

- Faltando 11 minutos para que termine el partido frente al Sojero, ¿Cuál fue la indicación que te dio Fernando Ruiz?

Me dijo que trate de agarrar la pelota y que haga jugar al equipo, es lo que me pide desde mi llegada. Y ojalá pueda seguir sumando minutos con esta camiseta.

- ¿Te gustaría jugar de enganche?

Si, mi posición natural es de enganche. Sin tanta preocupación en la marca y más compromiso a la hora de atacar. En lo que me destaco es hacer jugar al equipo y dar pase gol. Pero Fernando (DT) me encontró el lugar ideal para ayudar al equipo.