Duelo clave

Miércoles decisivo para los de Liniers. El equipo de Pellegrino viene de dar una muy buena imagen el pasado domingo frente a Unión y quiere volver a demostrar su potencial en Copa Argentina. Enfrentará a Talleres de Córdoba en el Florencio Sola a las 18:00hrs con arbitraje de Yael Falcon Perez.

La victoria frente al conjunto santafesino por el torneo local trajo paz y tranquilidad para el Fortín después de la derrota para el acceso a la Copa Sudamericana 2022. Puntero absoluto en su zona y con jugadores en un excelente momento, deberá afrontar el partido por Copa Argentina vs Talleres. En esta edición, Vélez viene de eliminar a Atlético Camioneros mientras que la T paso por penales frente a Atlético Rafaela.

En lo que respecta al equipo, Pellegrino todavía tiene dudas sobre los once que pondrá en el campo de juego. Tomas Guidara no formará parte del equipo debido a que sigue en recuperación del desgarro sufrido frente a Boca hace unas semanas. Además, se espera que el DT haga rotaciones en el once inicial en comparación a los que jugaron frente a Unión el domingo pasado.

Por parte del conjunto cordobés, el Cacique Medina hará una rotación en su alineación. En su partido frente a Independiente por Copa LPF, tuvieron minutos algunos jugadores de recambio y ahora pondrá lo mejor para el 16vos de final. Este será el partido n° 49 entre ambos equipos. Tanto Vélez como Talleres ganaron 17 veces y empataron los 14 restantes.

Esta competencia ha sido una cuenta pendiente para Vélez. En las últimas ediciones se fue eliminado por clubes de menor calibre (en 2019 perdió frente a Real Pilar y en 2018 lo sacó de competencia Central Córdoba de Santiago del Estero por penales). La última vez que llegó a octavos fue 2017. ¿Podrá repetir la historia?

PROBABLE FORMACION DE VÉLEZ

Lucas Hoyos; Hernán de la Fuente, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Francisco Ortega; Pablo Galdames y Ricky Álvarez; Luca Orellano, Thiago Almada y Lucas Janson/Terragona; Juan Martín Lucero/Ricardo Centurión.

Estadio: Florencio Sola, Buenos Aires

Hora: 18:00

Árbitro: Yael Falcon Pérez.

Transmisión: TYC Sports