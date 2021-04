Pedro Monzón: ''Tienen que mostrar que están capacitados para un clásico''

En una semana para el olvido, Independiente dio a conocer la totalidad de los casos, hasta la mañana del jueves, 22 son los casos que arrojaron positivo en el Rey de Copas, incluyendo al entrenador, plantel de primera, reserva, femenino, jefe de prensa y preparador físico.

Ante la ausencia del entrenador Julio César Falcioni, Omar Piccoli y un hombre de la casa como lo es Pedro Damián Monzón se harán cargo del equipo el próximo sábado cuando el Rojo visite a la Academia en un nuevo clásico de Avellaneda desde las 21:00hs

Esta mañana finalizado el entrenamiento en el predio de Villa Domínico, Monzón habló con los colegas de ESPN y al ser consultado sobre el clásico frente a Racing dijo: ''Todos los clásicos se juegan de otra forma, nosotros podemos entrenar y hablar mucho pero los que tienen que sentir jugar estos partidos son los jugadores. Ellos tienen que mostrar que están capacitados para un clásico'' y siguió ''Está prohibido no dejar todo en cualquier partido pero en los clásicos un poco más. Tienen que dejar hasta la última gota de transpiración, queremos ganar, vamos a ir a buscar el partido y hacer lo posible para poder ganar el partido. El empate no lo firmo nunca, siempre apuesto a ganar'' y expresó con suma seguridad ''Si sabes lo que significa usar la camiseta de Independiente, no podés pensar nunca en meterte atrás e intentar rescatar un punto''.

Por otra parte, el Moncho habló acerca de la cantidad de contagiados que sumó el Rojo en el transcurso de la semana y contó: ''Más allá de todo lo que nos está pasando, el jugador que se pone la camiseta de Independiente siente mucho orgullo y va a demostrar de porqué está en la Primera. Estamos todos con el temor de no saber con qué nos vamos a encontrar en cada test y se nos van cayendo soldados'' y remarcó ''No hubo descuidos, tal vez nos relajamos en algunas oportunidades pero siempre cumplimos con los protocolos. Son cosas que pasan a veces''.

Por último, habló sobre la relación que mantiene con el entrenador del Rey de Copas, Julio César Falcioni quien dio positivo en el PCR y es un paciente de riesgo y ante esto dijo: ''Estamos agradecidos de trabajar con Falcioni por lo que es él. Dios quiera que pronto esté bien y podamos volver a tenerlo acá'' y concluyó ''Seguimos la linea de Julio porque sabemos que vamos por buen camino, le vamos comentando lo que vemos todos los días, como trabajan los chicos. Él sabe todo''.