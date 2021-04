Fernando Ruiz: ''La meta que tenemos en cada partido es tratar de imponernos sobre el rival'' 

Finalizado el entrenamiento a puertas cerradas del jueves, el entrenador de Temperley , Fernando Ruiz habló en conferencia de prensa con los medios que se hicieron presentes en el club. En el comienzo, Ruiz fue consultado acerca de Facundo Callejo y la habilitación, ante esto dijo: '' De Callejo no hay habilitación por el momento, es un tema que con mas precisión la manejan los dirigentes que son los que están trabajando. Nosotros estamos al tanto de la situación y está complicada ''. En la misma línea acerca de Facundo Pumpido , recordando que el delantero se recupera de un desgarro comentó: '' Está en su tercer semana de recuperación, ha venido asimilando el trabajo en la semana y por momentos ha compartido trabajo con el grupo. Hoy hizo un rato de futbol, ​​estamos buscando que esté bien clínica y físicamente y esperando para ver si tiene un lugar dentro de los veinte concentrados ''.

En otra sintonía, analizó lo que fue la derrota ante Quilmes y dijo: '' La mayor critica que uno puede tener es volver a visualizar lo que sucedió, analizar lo que estaba pautado y en base a eso ver realmente por qué se dan las cosas . La autocritica que uno tiene que tener es ver lo que uno no sumó y no sirvió. De este partido, no me gustó la imagen que dimos ni la intención que el equipo mostró, nos faltó todo el tiempo asociaciones para tener un mejor control de la pelota, si bien creo yo, fue un partido parejo por momentos, donde hubo dominio de uno y otro no hemos tenido tal para generar. Quilmes se encontró en jugadas aisladas y con goles de pelota parada en los cuales no marcaba nada que había diferencia en el juego, pero no obstante lo que no me gustó fue el rendimiento del equipo. Estamos trabajando para mejorarlo, para encontrar en momentos lo que hicimos bien contra Agropecuario que por momentos en Quilmes mostramos un poquito lo que era la idea pero hay que sostener en el tiempo con volumen de juego ''

Con respecto a si falta o no un referente en la cancha expresó: '' Nos faltó tener en claro que es lo que queremos hacer. En conjunto no jugamos bien. Hubo alguna que otra individualidad que intento que hacer lo que realmente queremos hacer pero fue un mal partido que va mas allá del resultado , tengo que analizar los rendimientos para ir en busqueda de un resultado. Sin un contexto futbolistico no se logran resultados, de suerte o de casualidad, se gana poco ''.

Analizando la diferencia de lo que fue el triunfo de Temperley en Mendoza con las dos derrotas manifestó : '' En Maipú fue un contexto bastante difícil, con jugadores a último momento que no podía jugar, el estado del campo de juego fue un partido intenso, de mucha lucha. con Agropecuario fue de menor ritmo de lo que fue con Quilmes. Fue un partido de la que no hubo muchas mejoras hasta el gol. El de Quilmes no fue jugado como nos gusta, mas allá que tuvieron la intensidad de buscar el partido ''.

Por otra parte se refirió a los lesionados y dijo: '' Lucas Pittinari está sin posibilidad de competir. Claudio Villagra viene recuperándose bien en cuanto a su lesión pero no está para este partido, creemos que para la semana que viene ya estará '' siguiendo la misma línea habló acerca del equipo que pare en cancha el próximo sábado cuando el Gasolero llamado a Tigre y confesó: '' Estamos trabajando variantes sistemáticas o de nombres pero no va a variar la intención que queremos tener con este equipo nuevo con mucha juventud ''.