Lemme: "Es un grupo terrible, pero bueno, hay que jugarlo igual" 

La Conmebol realizó este viernes los sorteos de las fases de grupo de las Copas Libertadores y Sudamericana. Con respecto a la celebre competencia, que empezó a disputarse en 1960, se llevó a cabo el sorteo y se determinó los equipos que participarán en cada zona. Defensa y Justicia por ser el flamante campeón de la Sudamericana, integra el Grupo A y tendrá que enfrentar a Palmeiras de Brasil (fue elegido previamente como cabeza de grupo), Universitario de Perú y al ganador del duelo entre Independiente del Valle y Gremio (otro rival brasileño).

Al tener en cuenta los futuros contrincantes, el presidente del conjunto de Florencio Varela, José Lemme, aclaró, en un reportaje con el programa de radio Jogo Bonito: "Estoy contento, nos tocó el grupo más fácil irónicamente. Es un grupo terrible, pero bueno, hay que jugarlo igual. Es una zona difícil, una experiencia nueva y ojalá que estemos a la altura". A su vez sostuvo: "Otra vez nos toca Palmeiras, el grupo es complicado. Por la Recopa jugaremos en Brasilia. Es un viaje largo, pero se dio de esta manera y ojalá podamos revertir el resultado. Lo del otro día fue injusto".

Después comentó: "El Var no sabes si actúa o no o si aparece en ciertas circunstancias. Lo del otro día fue injusto". Además reconoció: "Ojalá en el partido de revancha estemos finos para concretar las situaciones. Estamos con confianza y el equipo está tranquilo. En estas instancias, el arbitraje siempre me preocupa y las camisetas pesan".

Luego aseguró: "Uno siempre espera que toquen partidos más faciles en el grupo, pero la realidad es que hay que jugar todo. Jugar sin público es importante. Ir a Brasil a cancha llena no es sencillo y esto da ventaja. Por último Lemme afirmó: "Nosotros apoyamos todas las decisiones del Comité y me parece que está bien que siga Tapia".