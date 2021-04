Cristian Colmán vs Alan Ruíz: Talento en el ataque.

El Tomba viene de cosechar tres valiosos puntos con una gran victoria ante Racing Club en el mítico “Cilindro de Avellaneda” tras golear por 4-2 con dos goles de Cristian Colmán. Con este gran triunfo se ubica con 11 puntos a uno de la zona de clasificación, y este fin de semana tendrá la oportunidad de acercarse aún más ante el equipo de Sarandí que viene de una campaña paupérrima.

El Arse logró rescatar un empate en el “Humberto Grondona” en la fecha anterior cuando recibió a River Plate. El equipo dirigido por Sergio Rondina no ha conseguido sumar de a tres y se ubica en el último puesto de la tabla con 2 solitarios puntos producto de dos empates. En esta fecha saldrá con las esperanzas renovadas de poder conseguir su primer triunfo en el campeonato que le permita levantar la cabeza por lo que se espera un buen encuentro por parte de ambos equipos.

Cristian Colmán

Colmán fue la figura del partido anterior al convertirle dos goles a la Academia que permitió conseguir 3 puntos de oros para la colecta de números en el promedio. Cabe destacar que fueron sus primeros tantos en el circuito argentino tras las primeras 6 fechas y hacerlo ante un contrincante como Racing significa una cuota importante de confianza para un delantero que busca seguir en la senda goleadora. Y este partido será una excelente oportunidad para seguir convirtiendo, porque además de tratarse de un rival accesible el que tiene por delante, lo podrá hacer en el tan esperado regreso de Godoy Cruz al Feliciano Gambarte.

Ante Racing demostró con una explosión de calidad que ante el flaqueo de la defensa rival, estará acechando cada pelota para romper las líneas y quedar de cara al arco para no perdonar. Las expectativas en su juego son un tanto elevadas, puesto a que, basada en su experiencia en el extranjero, se convierte en un referente de ataque al cual hay que darle la pelota.

Alan Ruiz

El volante de 27 años es uno de los refuerzos estelares de Arsenal a quien le hacía falta un referente en el plantel que maneje los hilos del juego. Ruiz se convirtió en la mejor opción para ese puesto debido a su buen currículum con brillantes actuaciones en San Lorenzo, Gremio de Brasil y Colón de Santa Fé. En este último supo sacar su mejor versión de juego que lo envió al fútbol europeo de la mano del Sporting de Lisboa portugués, donde no pudo afianzarse al cien por ciento y empezó con préstamos a otros clubes hasta recalar en el Arse.

La actualidad de Ruiz no es la mejor en este último tiempo, al igual que el de su equipo, con una sola contribución directa en cuanto a goles respecta al convertir en la derrota por 3-2 ante Argentinos Jrs., por lo que en este encuentro será clave sacar la mejor versión que supo mostrar en el pasado y poder guiar a los de Sarandí a su primera victoria. Porque a pesar de no tener grandes rendimientos, este jugador será una pieza importante para la generación de juego ante una defensa tombina que aún no se afianza en el puesto y que comete errores que se pagan bastante caros.