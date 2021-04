José Mansur: la vuelta al Feliciano Gambarte

José Mansur, el presidente del Tomba, junto con Alejandro Chapini, habló en una conferencia de prensa con los medios de Mendoza después de mucho tiempo. Mencionó que luego de la Copa América, la idea es seguir jugando en el Feliciano Gambarte a puertas cerradas.

El titular Bodeguero agregó: “Godoy Cruz va a lograr tener su estadio, no sé si en un año, en dos o en tres, pero va a tener un estadio a nivel país. Queremos volver a nuestra cancha”. También sumó: “Cuando vuelva el público, que no se sabe cuándo, ahí vamos a ver en qué estado se encuentran los requerimientos y qué cumplimientos podemos llegar a lograr para habilitar el estadio con público”

“Las exigencias municipales son difíciles, más de lo que se imaginan”, comentó Mansur, luego de explicar que reiteradas veces quisieron volver a jugar en su propia cancha, pero se encontraron con muchos inconvenientes en el medio. “Hemos hecho muchos presupuestos sobre la situación del estadio. Es un tema muy delicado, y jugar con el sentimiento de la gente y no poder concretarlo no me parece serio. Frente a la posibilidad, preferimos agilizar lo básico para poder hacerlo”, añadió el presidente de Godoy Cruz.

El dirigente del Tomba habló sobre las últimas obras realizadas, de los nuevos vestuarios con luz renovable y las luminarias LED. También destacó: “Hemos empezado y no nos vamos a detener en los progresos y las cosas que se tengan que ir haciendo, en su debido tiempo y de acuerdo a las posibilidades económicas para poder seguir invirtiendo porque son sumas muy importantes”.

Además, Mansur dejó un mensaje muy en claro: “Todas las obras han salido desde dentro de la institución. Digo esto porque mucha gente habló y en su momento, cuando se reformuló parte del Gambarte, personas y agrupaciones juntaron fondos. Todo el resto de las cosas que se fueron haciendo, el dinero salió de la institución, así como también el diseño y el desarrollo del mismo. Las obras del club y la administración de toda la obra fueron de esta dirigencia, que escuchamos al socio para mejorar las cosas”

Tras la conferencia, los medios consultaron a Mansur sobre el hecho de Santiago “Morro” García, dado que a lo largo de dos meses se llamó a silencio, José respondió que: “Es un tema muy importante, muy grande y muy complejo para nosotros. Lo que hemos decidido es que la Justicia es la que mejor se va a saber expedir sobre la realidad. Desde el punto de vista de Godoy Cruz, el club ha cumplido cabalmente con su deber y su función en todo momento. Es un tema de sentimiento y es difícil hablar sobre una persona que ya no está y vamos a esperar que se dé información donde corresponde, no vamos a entorpecer en absoluto ese tema”.