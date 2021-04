Así llega La Academia al clásico de Avellaneda

Avellaneda a finales del año pasado fue declarada capital nacional del fútbol, y ciertamente no es muy difícil reconocer las causas. Dos de los equipos más importantes del país habitan la misma ciudad, y no solo eso, sino que sus respectivos estadios se ubican a menos de 300 metros de distancia uno del otro. Por un lado la calle Bochini, por otro la reciente Diego Alberto Milito. En un lugar El Cilindro, en otro El Libertadores de América. Una parte de la ciudad teñida de celeste y blanco, y otra embadurnada de un rojo pasión. Esto es el clásico de Avellaneda.

Metiéndonos de lleno en el mundo académico, cabe mencionar que el equipo de Pizzi venía sufriendo hace varias semanas bajas por Covid-19. Fue tal la cantidad de contagiados (13 en lo que va de 2021) que el propio club tuvo que salir a aclarar lo sucedido emitiendo un comunicado. Pero para mal traer de todo el mundo Racing, el virus continúo atacando.

Alexis Soto, Nacho Piatti, Darío Cvitanich y Leonardo Sigali son los cuatro futbolistas que no estarán en el partido de esta noche. Los últimos 3 potenciales titulares. El caso de Soto, el ex Banfield, se trata de un contacto estrecho con su mujer, quien se vio afectada por el virus; mientras que Piatti y Cvitanich tras sentir algunos síntomas, se le realizaron estudios y fueron confirmados positivos (al menos en el primer test). Cabe aclarar que el Oso Sigali no será de la partida por un problema muscular (distensión glúteo mayor izquierdo).

Los convocados para el partido ante Independiente

Pasando a lo meramente futbolístico, Racing viene de perder 2-4 antes Godoy Cruz de local. La audacia ofensiva a la que apostó Pizzi no salió de la manera esperada. Pero como dice el dicho, "borrón y cuenta nueva". El DT académico en las prácticas de la semana volvió a la línea de 5 tras el mal pasar del equipo en el último partido ante Godoy Cruz. 5-3-2 era la disposición táctica que se perfilaba, pero tras la inesperada baja de Cvitanich, el entrenador volverá a una formación 4-4-2 posicional que seguramente en el desarrollo del encuentro adquirirá sus mutaciones correspondientes.

En cuanto a nombres, hay que recalcar la vuelta al once titular de Juan José Cáceres, juvenil surgido en el predio tita, que se ubicara en el lateral derecho. La duda del DT pasa por quien reemplazará "Cvita". Melgarejo, Lovera y Fabricio Domínguez son las tres variantes que maneja Pizzi, aunque los primeros dos tienen una luz de ventaja respecto al tercero.

Por último, y dirigiéndonos directamente a las tribunas, al clamor popular, si lo podemos llamar de esa manera, hoy por la mañana se encontraron en varias locaciones del Cilindro paredes y puertas pintadas con grafiti, además de algunos destrozos. Los autores fueron encontrados y detenidos por la policía. Sumado a lo anteriormente mencionado, hay rumores de enfrentamiento entre las barras de ambos clubes, y es por eso que en el cotejo de esta noche habrá alrededor de 200 efectivos.

El Chileno Marcelo Díaz no será de la partida por una lesión meniscal de la que se está recuperando. (Foto: Racing Club)

Ya recorrido el tema sanitario, futbolístico, y popular, todo está listo para el inicio de uno de los clásicos más importantes del país. Disfrutemos el partido desde nuestros hogares y hagámoslo como verdaderamente se merece, con respeto, pasión, y, en definitiva, viviendo una verdadera fiesta del fútbol en la ciudad de Avellaneda.

Posibles formaciones:

Racing: Arias; Cáceres; Novillo, Orban, Mena; Chancalay, Nery Domínguez, Gutiérrez, Miranda; Melgarejo o Lovera y Copetti.

Independiente: Álvarez; Bustos, Barreto, Insaurralde, Rodríguez, Togni; Arregui, González; Palacios, Romero y Menéndez.

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Horario: 21:00 horas.

Transmisión: Fox Sports Premium