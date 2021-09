Los DT's que tomaron el Expreso en la última década

El conjunto mendocino incorporó una notable cantidad de entrenadores en los últimos 10 años debido a varios factores, como pueden ser las renuncias, destituciones, fines de contrato o problemas con los directivos del club. En esta nota te traemos el análisis del paso de cada entrenador que estuvo al mando entre 2011 y 2021.

El Bodeguero tuvo un total de 16 técnicos diferentes en la última década, de los cuales 7 de ellos tuvieron más de un ciclo, lo cual suma 24 mandos distintos en los últimos años. La sorprendente estadística del club en cuánto al cambio de entrenadores enciende las alarmas en toda la comunidad tombina, ya que el equipo tiene un promedio de un técnico cada 5 meses en el plazo de una década. A continuación, el detalle de cada entrenador en su paso por el club:

Entrenadores de un ciclo

Jorge Silva - 2011

Da Silva arribó a Godoy Cruz el 15 de diciembre de 2011, dirigió al equipo durante 42 encuentros (teniendo en cuenta todas las competiciones), y recolectó los siguientes resultados: 18 partidos ganados, 10 empates y 14 derrotas; en los que acreditó 67 goles a favor y 59 en contra. El ''Polilla'' realizó una buena campaña al mando del Tomba, consiguiendo la clasificación a la Copa Libertadores 2012, pero a pesar de esto el entrenador decidió marcharse del conjunto mendocino, afirmando que: "Decidí irme porque hubo cosas que no me gustaron a partir de que perdimos algunos partidos y varios cuestionaron mi trabajo''.

Nery Pumpido - 2012

En el Expreso, el santafesino dirigió 15 partidos entre Clausura y la Copa Libertadores, logrando 2 triunfos, 8 empates y 5 derrotas. El DT renunció a su cargo tras acumular doce partidos sin victorias entre el torneo local y la máxima competición a nivel de clubes en América, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

Omar Asad - 2012

El ''Turco'' comandó al Bodeguero durante 210 días, en los que sumó 24 partidos obteniendo 6 partidos ganados, 5 empates y 13 derrotas. En el comienzo de su ciclo el equipo había arrancado muy bien en el torneo Inicial, pero al paso de los partidos fue decayendo y el entrenador no pudo encontrarle la vuelta, por lo que decidió ponerle fin a su contrato meses después de haber asumido.

Martín Palermo - 2012

El ''Titán'' permaneció en el club por más de un año (399 días), instruyó al equipo en 40 partidos, en los sumó 13 victorias, 15 empates y 12 derrotas. Godoy Cruz terminó séptimo en el Torneo Final, con 29 unidades, de los 19 encuentros, los dirigidos por Palermo ganaron 7 partidos, empataron 8 y perdieron 4, realizando una buena actuación. Los dirigentes del Tomba decidieron no extenderle el vínculo a Martín, a pesar de que obtuvo buenos resultados en la campaña del 2013.

Jorge Almirón - 2014

El entrenador estuvo en el tren del Expreso durante 198 días, sumando un total de 19 partidos dirigidos en los que consiguió 9 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Jorge decidió dejar el club tras mostrar su disconformidad frente a la mala gestión de la dirigencia en el mercado de pases, y aclaró lo siguiente: "Yo esperaba mucho más en este momento. Son varios los motivos, no solo la falta de refuerzos. El proyecto que tenía no va con el del club".

Carlos Mayor - 2014

El entrenador asumió el 20 de julio de 2014 y permaneció durante 107 días. Comandó al equipo en 16 encuentros en los que consiguió 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Mayor nunca pudo encontrarle la vuelta a un plantel completamente renovado y sin refuerzos, por lo que dejó ser DT del Tomba ese mismo año.

Gabriel Heinze - 2015

Heinze tuvo su primera experiencia como director técnico en Godoy Cruz, la cual no duro mucho ya que el no haber completado el curso como entrenador le impidió desarrollar una buena campaña en el conjunto mendocino. El entrenador estuvo en el mando durante 10 partidos, en los que consiguió dos victorias, dos empates y seis derrotas. José Mansur, presidente del Tomba, le informó al DT la decisión de que no continúe en el cargo, a pesar de que aún le quedaba contrato.

Mauricio Larriera - 2017

El entrenador uruguayo dirigió a Godoy Cruz durante quince partidos (entre Superliga, Copa Libertadores de América y Copa Argentina), con siete victorias, seis derrotas y dos empates. Larriera decidió ponerle fin a su contrato tras afirmar que el equipo no logró el objetivo futbolístico que pretendía.

Diego Dabove - 2018

El DT realizó en Godoy Cruz la mejor campaña del equipo mendocino en Primera división. Consiguió un Subcampeonato de la Superliga 2017/2018 y clasificó al Expreso a la Copa Libertadores 2019. Permaneció durante un año en el bodeguero, dirigiendo 30 encuentros en total y sumó 19 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Su salida fue realmente sorpresiva para la comunidad tombina, los motivos de su partida fueron las diferencias económicas en la renovación de su contrato.

Sebastián Méndez dejó de ser el técnico de Godoy Cruz informa @juansuraci



Entre Copa de la Liga y #TorneoSocios



⚽️22 partidos jugados

✅7 ganados

➖4 empatados

❌11 perdidos



* En la tabla los números de los técnicos del Tomba tras la salida de Diego Davobe pic.twitter.com/vnyiCVAeq6 — Expreso 1921 (@1921Expreso) August 30, 2021

Marcelo Gómez - 2019

El ''Negro'', que había sido contratado tras la partida de Diego Davobe, acumuló cinco derrotas en los seis partidos que estuvo al mando y arregló un acuerdo común con el club para consolidar su salida.

Javier Patalano - 2019

Patalano, ex entrenador de la Reserva, asumió el miércoles 21 de agosto del 2019 al cargo de entrenador del plantel profesional de Godoy Cruz en reemplazo del despedido Lucas Bernardi. Su legado fue breve, ya que solo dirigió 5 partidos en la primera, obteniendo 1 victoria y 4 derrotas; lo que llevó a la dirigencia a buscar alternativas con mayor experiencia y rodaje para afrontar ese momento crítico del plantel bodeguero.

Mario Sciacqua - 2020

Sciacqua había asumido en diciembre del 2019 y llegó a dirigir apenas ocho partidos, con tres victorias y cinco derrotas en Superliga y la primera jornada de la Copa Superliga. El club decidió despedir al DT, al igual que los anteriores entrenadores Marcelo Gómez y Lucas Bernardi; dicha decisión fue tomada en plena pandemia del coronavirus.

Diego Martínez - 2020

El entrenador asumió el cargo a fines de mayo del 2020 para afrontar su primera experiencia en un equipo de la máxima categoría. Martínez redondeó una pobre campaña de siete derrotas y dos empates en el Tomba, y dejó el cargo al no haber podido ganar ningún partido de los 9 que disputó por la Copa Diego Maradona.

Entrenadores con más de un ciclo

Daniel Oldrá - 2012 / 2014 / 2015 / 2019 / 2021

El ''Gato'' es el as bajo la manga de Godoy Cruz, ya que ha sido quien ha tomado las riendas del equipo en numerosas ocasiones tras despidos o renuncias de los técnicos. El actual entrenador interino del club ha tenido 7 ciclos en la última década con la Primera Bodeguera, algunos más cortos que otros, pero siempre cumpliendo con su función de mantener al equipo. El emblema del Tomba ha dirigido 53 partidos en la máxima categoría, obteniendo 15 victorias, 11 empates y 27 derrotas. Con la salida de Méndez, Oldrá volverá a tener protagonismo La Liga Profesional hasta que el club busque un reemplazante fijo.

Lucas Bernardi - 2017 / 2019

El rosarino tuvo dos pasos por el club que se extendieron por 354 días, dirigió al equipo en 44 partidos obteniendo 17 victorias, 11 empates y 16 derrotas. Su primer ciclo perduró por 6 meses, mientras que en el último fue despedido por haber conseguido tan solo 4 victorias en 21 partidos. Las últimas tres derrotas al hilo que obtuvo por el torneo local fueron las que le dieron fin a su paso por el Expreso.

Sebastián Méndez - 2016 / 2021

El Gallego Méndez, quien ha tomado protagonismo en las últimas horas por su salida del club, tuvo dos pasos por el Expreso. El ex ayudante de campo de Diego Maradona en ''el Lobo'' estuvo 596 días dirigiendo al conjunto mendocino, donde disputó un total de 53 encuentros y recolectó: 23 victorias, 9 empates y 21 derrotas. Méndez presentó la renuncia de su segundo ciclo hace unas horas, tras la derrota del Tomba por 3-0 ante Vélez, y su futuro es aún incierto.