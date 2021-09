Nueva Chicago profundizó su crisis

Nueva Chicago quería recuperarse luego de la derrota por 3 a 0 con Almirante Brown, y viajaba a Tucumán para enfrentarse a San Martín por la vigesimotercera fecha de la Primera Nacional. El Santo venía de vencer por 3-1 a Chacarita la última jornada.

Al comienzo del encuentro, los dos trataron de tener la posesión del balón y sumar pases para progresar en el terreno de juego. El Verdinegro tuvo la primera chance con un remate de José Luis Fernández que se fue por al lado del palo. Apenas unos minutos después, el árbitro del partido iba a sancionar una mano dentro del área y Marcelo Estigarribia lo cambió por gol con potente disparo al medio para asegurar.

La apertura del marcador en contra fue un baldazo de agua fría para el Torito que le costó reponerse. Por su parte, el local siguió con su planteo y casi aumenta la ventaja con un cabezazo del “Chelo” que atajó Alan Minaglia. Cuando pasó la media hora, Agustín Maziero aprovechó la desatención de Maximiliano Martínez e Ignacio Arce, la punteó por un costado y definió con el arco vacío para igualar el resultado. Con la paridad, el Ciruja fue más profundo, pero no estuvo fino para concretar.

El segundo tiempo tuvo el mismo desarrollo que el inicial, los dos intentaban y fallaban en los últimos metros. Hasta que Arce metió un pelotazo, Enzo Lettieri se cayó en el duelo con Estigarribia y el delantero no falló frente al arquero. Estando arriba en el tanteador, los dirigidos por Pablo De Muner se replegaron y trataron de salir en velocidad. El conjunto tucumano tuvo tres situaciones para convertir en una jugada: primero el guardameta le ahogó el grito a Estigarribia, después Juan Imbert y Lucas Diarte remataron al cuerpo de los defensores.

A los dueños de casa le costaba liquidarlo y, encima, Rodrigo Herrera desperdició una oportunidad sin resistencia rival. La visita quiso ir por el empate, pero se quedaba sin ideas cuando llegaba a tres cuartos de cancha. El descuento transcurría, Daniel González se fue mano a mano con el portero y la cruzó para ponerle cifras definitivas al marcador.

San Martín de Tucumán sumó tres puntos valiosísimos que le permiten quedar a dos de Almirante Brown, su próximo rival. Por el otro lado, Nueva Chicago sigue en la última posición y el resto de los equipos le van quedando lejos.

Síntesis

Formaciones:

San Martín de Tucumán: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Maximiliano Martínez, Hernán Pellerano, Lucas Diarte; Leandro Vella, Ariel Chávez, Matías Ballini, José Luis Sinistierra; Juan Imbert y Marcelo Estigarribia. DT: Pablo de Muner.

Nueva Chicago: Alan Minaglia; Claudio Curima, Enzo Lettieri, Jonatan Fleita, Diego Martínez; Matías Fernández, Alexis Vázquez, Maximiliano Correa, José Luis Fernández; Gastón Espósito y Agustín Maziero. DT: Walter Marchesi.

Goles: en el primer tiempo: 7’ Marcelo Estigarribia (S), 33’ Agustín Maziero (C), en el segundo tiempo: 56’ Marcelo Estigarribia (S) y 93’ Daniel González (S).

Cambios: en el segundo tiempo: 58’ Daniel González y Lucas Cano por José Luis Sinistierra y Leandro Vella (S), 72’ Rodrigo Aquino y Horacio Martínez por Alexis Vázquez y Claudio Curima (C), 73’ Rodrigo Herrera por Marcelo Estigarribia (S), 80’ Paul Charpentier y Aarón Martínez por Agustín Maziero y José Luis Fernández (C), 87’ Hernán Lopes por Ariel Chávez (S) y 95’ Brian Guerra por Diego Martínez (C).

Amonestados: en el primer tiempo: 10’ Maximiliano Correa (C), 25’ Alexis Vázquez (C), 44’ Leandro Vella (S), en el segundo tiempo: 57’ Enzo Lettieri (C), 73’ Marcelo Estigarribia (S), 74’ Matías Ballini (S) y José Luis Fernández (C) y 75’ Rodrigo Herrera (S).

Estadio: La Ciudadela

Árbitro: Rodrigo Rivero