Se volvió a la victoria

San Lorenzo goleó 3-0 a Patronato en la novena jornada del campeonato de primera división. Los goles fueron anotados por "Uvita" Fernández, Cristián Zapata y Franco Di Santo. Con esta victoria "El Ciclón" se posicionó en el 16vo lugar con 11 puntos. Por su parte, Patronato está 13vo con 12.

Los dirigidos por Montero visitarán a Platense el próximo sábado a las 18 por la décima fecha mientras que los de Paraná recibirán a Talleres el domingo a las 13:30.

Análisis

El primer tiempo arrancó muy dinámico, a los cuatro minutos del partido cayó el 1-0. Donde en una jugada con mucha fortuna le quedó al "Uvita" después de un rebote, se metió en el área chica y la punteó con derecha por debajo de Matías Ibáñez. No se quedaron atrás, y "Los Matadores" mostraron otra actitud con respecto a sus últimos encuentros. Un tiro libre cerca del arco rival ejecutado por Cerutti encontró la cabeza de Zapata pero el arquero la rechazó y le dejó el rebote a merced del colombiano quien definió con zurda para el 2-0. A los 15 minutos el duelo parecía liquidado. Los "Azulgranas" bajaron la intensidad y se fueron al descanso con dos tantos de ventaja. Gudiño y Delgadillo no lograron establecer una idea gracias a la buena presión de Fernández Mercau y Marcelo Herrera. En la última jugada de la primera parte Di Santo erró un pase al medio que era para poner el 3-0.

En la segunda mitad los de Boedo buscaron un poco más y tras una jugada del "Pocho" y la falta de Geminiani llegó el penal a los 49'. Di Santo se lo pidió a Ortigoza y el capitán se lo cedió. 3-0, el ex-Chelsea la puso al palo izquierdo mientras que Ibáñez saltó al otro lado. Luego no hubo mucho más. "El Patrón" intentó pero no encontró espacios y los "Cuervos" tuvieron un par que no supieron concretar.

Resumen del partido:

Síntesis

Formaciones:

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Marcelo Herrera, Gino Peruzzi, Alejandro Donatti, Cristián Zapata, Nicolás Fernández Mercau; Néstor Ortigoza, Siro Rosané; Ezequiel Cerutti, Franco Di Santo y Nicolás "Uvita" Fernández.

DT: Paolo Montero.

Cambios: Mariano Peralta Bauer por Nicolás Fernández (63'), Fderico Gattoni por Cristián Zapata (64'), Jalil Elías por Ezequiel Cerutti (64') y Alexis Sabella por Néstor Ortigoza (79').

Goles: Nicolás Fernández (4'), Cristián Zapata (15') y Franco Di Santo (49').

Amonestados: Ezequiel Cerutti (53') y Federico Gattoni (78').

Patronato: Matías Ibáñez; Lautaro Geminiani, Sergio Ojeda, Oliver Benítez, Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Brian Nievas, Nicolás Delgadillo; Héctor Canteros y Sebastián Sosa Sánchez.

DT: Iván Delfino.

Cambios: Fabio Vázquez por Franco Leys (45'), Junior Arias por Brian Nievas (45'), Matías Pardo por Nicolás Delgadillo (61'), Lautaro Comas por Gabriel Gudiño (61') y Martín Garay por Héctor Canteros (77').

Goles: No hubo.

Amonestados: Facundo Cobos (7'), Lautaro Geminiani (48') y Matías Pardo (87').

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro).

Árbitro: Patricio Loustau.