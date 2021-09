El Bohemio no pudo ante el Malevo

El bohemio no pudo ante Riestra y perdió 3-1 con goles de Víctor Gómez (doblete) y Leonel Bucca en el Guillermo Laza y está aun mas lejos de los puestos de reducido. El gol de Atlanta fue de Matías Vega en contra.

El partido comenzó sin llegadas peligrosas de ambos pero con el dominio repartido de la pelota. El comienzo tuvo momentos intensos que se fueron dispersando con el pasar de los minutos. La primera llegada con peligro real de gol fue a los 20’, cuando un centro de Santiago Solari cayó en el área e Ignacio Colombini remató, pero el disparo fue bloqueado por la defensa del Malevo. A los 26’ Alan Pérez caza un rebote tras una pelota parada y remata, pero el disparo no tiene ni potencia ni dirección, por lo que Matías Vega tapa sin mucha dificultad y la defensa blanquinegra despeja la pelota fuera del área. El ataque del bohemio se manifestaba por las bandas, con un Santiago Solari muy activo y comprometido con la faceta ofensiva de Atlanta. A los 29’, Gabriel Ramírez remató desde media distancia pero el disparo se fue alejando de los tres palos y terminó sin peligro alguno. Los primeros 30’ mostraron una versión de Atlanta que no se veía hace tiempo, estando cómodo y causando peligro en cada llegada. Recién a falta de diez minutos para terminar la primera etapa, Deportivo Riestra tuvo una chance clara de gol. Luego de un contraataque, Leonel Bucca quedaría mano a mano con Damián Tello. El delantero definió con un tiro raso que no llevó tanta potencia, pero que pasó rozando el palo izquierdo y asustó a todo el banco del bohemio. La última jugada de la mejor primera etapa de Atlanta en mucho tiempo fue un remate desviado desde afuera del área por parte de Valentín Perales.

En el segundo tiempo comenzaría la catástrofe para Atlanta, que ya a los dos minutos recibía el gol de Riestra. Tras un córner, Víctor Gómez, que ingresó en el entretiempo, cabeceó con dirección y fuerza un buen centro de Sebastián Soto y la pelota primero impacta en el poste antes de ingresar. El gol fue un golpe moral para Atlanta, que venía de una primera etapa donde dominó y fue amo y dueño de la pelota. La respuesta del conjunto de Walter Erviti fue una buena combinación entre Fabricio Pedrozo e Ignacio Colombini, y este último desperdiciaría el empate para el bohemio tras pifiar un remate, teniendo espacios y siendo una jugada muy peligrosa para Atlanta. Recién a los veinte tendríamos otra jugada que marcaría un antes y un después del desarrollo, ya que Riestra anotó el segundo. Luego de un lateral, una buena combinación entre la delantera del Malevo permite que Mauricio Soto habilite de manera magistral a Leonel Bucca, que definió por debajo de las piernas de Damián Tello y, a diferencia de la ocasión desperdiciada en el primer tiempo, la jugada culminó en gol para Riestra. Este gol fue un balde de agua fría para Atlanta, que sufrió un golpe anímico que le impidió estar al 100% para tratar de empatar el partido. Tan así fue que, fruto de la desconcentración, a los 26’ Damián Tello entrega mal la pelota cuando el Bohemio se disponía a salir por abajo, Diego Figueroa asiste a Víctor Gómez que, sin darle tiempo a la reacción, mete un derechazo de aire que deja helado al arquero de Atlanta. Esta equivocación se compara con errores similares ocurridos en otros partidos, como el encuentro ante San Martín de Tucumán. Al minuto 34’, Víctor Gómez, quien venía siendo el verdugo durante el partido, le da al Bohemio una oportunidad para meterse en el partido cometiendo un penal infantil. El encargado del penal fue Ignacio Colombini, quien estrelló la pelota en el palo, pero para la mala fortuna de Riestra, la misma impactó en la espalda de Matías Vega e ingresó al arco. El tanto de Atlanta le daba una posibilidad de seguir descontando a falta de diez minutos para el final. Si bien el gol motivó al conjunto de Villa Crespo, no logró anotar e incluso estuvo cerca de recibir el cuarto, tras una jugada en la que Paolo Impini quedó solo en el área chica para conectar el cabezazo pero no alcanzó a darle dirección y el remate se fue lejos de los tres palos.

El partido culminó con la victoria de Deportivo Riestra y otra amarga derrota para Atlanta, que intentó dejarse llevar por el envión de la victoria ante Belgrano pero no fue suficiente. Con esta derrota, el conjunto de Walter Erviti continúa noveno con 29 unidades y está a siete de los puestos de reducido. La próxima fecha será este domingo ante Gimnasia de Mendoza.

Síntesis:

D. Riestra 3: Matías Vega; Nicolás Torres,Paolo Impini, Gustavo Benítez; Jonathan Goítia, Maximiliano Rodríguez, Nahuel Pereyra, Braian Sánchez; Lionel Bucca, Sebastián Soto.

Dt: Guillermo Duró

Atlanta 1: Damián Tello; Valentín Perales, Alan Pérez, Martín López, Mauro Luque; Gabriel Ramírez, Agustín Bolívar, Daniel Saggiomo; Santiago Solari, Fabricio Pedrozo, Ignacio Colombini

Dt: Walter Erviti

Goles: 2’ST y 26’ST V. Gómez; 20’ST L. Bucca (Riestra). 35’ M. Vega e/c (Atlanta)

Cambios: 1'ST V. Gomez por B. Sanchez; 15'ST M. Soto por S. Soto; 25'ST D. Figueroa por L. Bucca; 36'ST M. Brito por G. Benitez; 36'ST Y. Murillo por N. Pereyra (Riestra). 13'ST F. Bisanz por M. Luque; 13'ST C. Cuenca por G. Ramirez; 20'ST J. Bisanz por F. Pedrozo; 31'ST A. Dramisino por S. Solari; 31'ST L. Rios por D. Saggiomo (Atlanta)

Tarjetas Amarillas: 43'PT N. Pereyra; 34'ST V. Gomez (Riestra). 40’ST F. Bisanz (Atlanta)

Árbitro: Mariano Negrete

Estadio: Guillermo Laza

Los goles del encuentro: