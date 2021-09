La ''T'' viene por Bullaude

Según la información brindada por César Merlo, este martes el club cordobés lanzó una oferta por el 50% del pase del jugador del Bodeguero, el plazo máximo para cerrar la negociación es hasta este miércoles 1/9 a las 20 horas.

Talleres intentará incorporar a dos jugadores más en estos últimos días antes del cierre del mercado de pases, uno es Ezequiel, y el otro es Alexis Duarte, defensor de Cerro Porteño por el cual habrían ofertado u$s 3.300.000 por el 80% del pase.

Ezequiel Bullaude

El jugador de 20 años, se desarrolla en la posición de mediapunta o extremo, porta la casaca ''33'', y es surgido de las inferiores del club mendocino. Bullaude ha disputado 47 partidos (sumando todas las competiciones) en el Expreso, en los que ha marcado 6 goles.

Ya es sabido que el Tomba no atraviesa un buen momento, está 21° en la tabla de posiciones con 10 puntos, a solo 4 unidades del último que es Arsenal, y todavía no logra escapar de la temida tabla de promedios. El rendimiento del equipo había comenzado bien, pero de a poco fue decayendo y algunos jugadores fueron perdiendo protagonismo, pero no fue el caso del pibe. Ezequiel demostró ser un mediapunta habilidoso, atrevido en ataque y con claridad al tener el balón; viene teniendo un muy buen torneo, dentro de un Godoy Cruz mediocre.

El irregular desempeño del equipo puede ser un factor clave en la decisión del jugador, ya que si analiza el momento de ambos equipos, la ''T'' sale ampliamente como favorita ya que se encuentra puntera del campeonato, junto con Lanús, con 19 unidades.

La comunidad bodeguera deberá estar atenta de los avances en la negociación ya que, como dije anteriormente, el mercado cierra mañana (1/9) a las 20 horas, y la decisión puede tomarse en cualquier momento.