Pipo ya viste el buzo del Lobo, el entrenador habló de todo pero dejó en claro que su deseo es trabajar en un Gimnasia con “todos tirando para el mismo lado, por el bien del club”.

En el arranque de la conferencia le consultaron que le seducía de Gimnasia y Pipo no ocultó su charla con Pedro Troglio, previo a su llegada. "Tengo un gran amigo como Pedro que me habló maravillas del Club. Confiamos mucho en el trabajo y creemos que ese es el camino. Estamos contentos de llegar a un club tan importante”. Y agregó: “Venimos con mucha ilusión de llegar a lo más alto y Dios quiera que podamos simular o mejorar lo que hizo Troglio en una institución tan importante como esta. Que quede un buen recuerdo nuestro en este paso”.

Con respecto a su grupo de trabajo, dejó en claro que: “No somos magos, es un proceso que necesita un tiempo de re adaptación. Los jugadores van a tener que adaptarse a una nueva forma de trabajar y de ver las cosas”.

Y ante la inevitable consulta del plantel con el que se encontró, aseguró: “Tenemos muy buenos jugadores, buscaremos tener una seguridad abajo porque todo se construye de atrás hacia adelante. No queremos ser un equipo que se meta atrás y que el delantero se las arregle solo”. Y continuó: “Los que mejor están, son los que jugarán. Lo ideal es tener un equipo compensado y luego darle lugar a los chicos del club. Tienen que tener un contexto apropiado y no quemarlos. En todos los clubes hicimos debutar a muchos jóvenes”.

Además también le preguntaron de tener la presencia de Luis Miguel Rodríguez, como uno de los pilares importantes del plantel, Gorosito se mostró claro en su respuesta: “Yo no le voy a pedir al Pulga que corra hasta mi arco. Trataremos que juegue en su sector y se sienta muy cómodo. A todos le pediremos a lo que están acostumbrando salvo algunos lapsos del partido”.

Gorosito y su mentalidad ganadora:

“Vamos a ir a ganar a cualquier estadio. No me gusta ir a ver que pasa a algunas canchas. Cada partido será una historia diferente”. Dejó bien en claro Pipo, y continuó: “Entre todos queremos encausar este momento deportivo. Necesitamos estar todos juntos, nosotros, los jugadores, dirigentes, medios partidarios y no hacer el juego para el beneficio de los de afuera. Si lo logramos, el principal beneficiado será el club”.

Ya en el cierre dejó en claro que los entrenamiento volverán a ser abiertos en Abasto. “No hay mucho que esconder en el fútbol, salvo cuando sean entrenamientos tácticos pensando en el rival. Por eso buscaremos que tengamos una o dos prácticas abiertas”.

Y por último, no pudieron faltar sus frases características. “Yo antes de ser buen entrenador, quiero ser buena gente. No quiero hacerme millonario cagando a la gente y enviando cheques truchos, yo quiero laburar”.