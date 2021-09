Ezequiel Bullaude se queda en Godoy Cruz

Según la información de Cesar Merlo, la T buscaba reforzarse y realizó una oferta anteriormente por el 50% del pase del número 33 del Tomba, Ezequiel Bullaude, la cual el Bodeguero tenía 20 horas para dar una respuesta a Talleres, dado que el mercado de pases en Argentina cerraba el 1 de septiembre a las 20 horas.

Godoy Cruz respondió y rechazó la oferta del conjunto cordobés, confirmando la continuidad del mediapunta salido de las inferiores del Expreso.

Nacido en Maipú, el chico de 20 años, Ezequiel Bullaude es otro de los tantos jugadores salido de las inferiores de Godoy Cruz, juega como mediapunta o extremo. Tuvo su debut profesional el 20 de octubre de 2018, siendo elegido por el técnico Diego Davobe, entrando en los últimos minutos de la victoria en el Estadio Malvinas Argentinas por 2 a 0 ante Aldosivi en la fecha número 9 de la Superliga Argentina de la Primera División, reemplazando a Santiago "Morro" García, uno de los jugadores más queridos por el público tombino. En el conjunto mendocino, ha disputado 47 encuentros y ha anotado 6 tantos con el equipo tombino.

Ezequiel Bullaude disputando la pelota en el encuentro ante Rosario Central.

El Bodeguero no pasa por su mejor momento, ya que en el torneo argentino, viene de perder 3 a 0 ante Vélez Sarsfield por la 9vena fecha en el Estadio José Amalfitani. De esta manera, el club de Mendoza, ha cosechado 10 puntos de 27 posibles, con 3 victorias, 1 empate y 5 derrotas, quedando así en el puesto 21, solo por encima de Huracán, Platense, Banfield, Central Córdoba y Arsenal. No obstante, por la Copa Argentina, el conjunto dirigido por Diego Flores, nuevo técnico de Godoy Cruz, se encuentran en los octavos de final de la competición nacional, ya que vienen de eliminar a Boca Unidos por los 16avos de final por 2 a 0 con los goles de Bullaude a los 15´ del primer tiempo y de Martín Ojeda a los 45´ de la primera parte. Además, se disputará el pase a los cuartos de final ante Racing, donde en la siguiente fase puede medirse ante el ganador de Defensa y Justicia vs Tigre.